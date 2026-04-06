Horóscopo semanal: amor y finanzas para hoy lunes 6 de abril, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Necesariamente deberás dar ciertos pasos que has estado postergando en el ámbito sentimental. No podrás huir de ellos por siempre. Amor: Viejos recuerdos te asaltarán por sorpresa en la jornada de hoy. Deberás poner todo de ti para no caer en ellos. Riqueza: El tiempo se acaba para la presentación de ciertos trabajos. Busca pedir ayuda a tu pareja para adelantarlo lo suficiente. Bienestar: Hay una diferencia entre saber la mejor forma de resolver un problema y efectivamente hacerlo. No hay nada de fácil en hacer las cosas correctamente.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Día apropiado para iniciar remodelaciones en tu hogar. Procura encarar esta actividad en pareja y tendrás sorpresas inesperadas. Amor: Notarás como tu vida mejoró desde que has dejado atrás esa relación conflictiva. Un futuro brillante te aguarda. Riqueza: Te encontrarás entre la espada y la pared. Deberás decidir si despedir un subordinado o no. Evalúa detenidamente la situación. Bienestar: Sé cuidadoso con las palabras que usas en tus momentos de rabia o enojo. Piensa que todos tenemos la capacidad de lastimar severamente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tensiones se acumularán en el entorno laboral en la jornada de hoy. Presta atención a las necesidades de tu pareja. Amor: Utiliza la jornada de hoy para programar alguna actividad que rompa la rutina de la pareja. Gran día para sorpresas. Riqueza: La rutina no siempre es algo totalmente negativo de lo cual debes escapar. Puede ser de gran ayuda en el ambiente laboral. Bienestar: No permitas que tus éxitos sean cementados con las derrotas de los que te rodean. La dignidad es una virtud que escasea actualmente.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No pierdas la paciencia en el trato con tus familiares. Dales una última oportunidad para alcanzar un acuerdo. Amor: Entrarás en una etapa positiva a nivel sentimental. Esto reforzará los vínculos recientemente desgastados. Aprovéchalo. Riqueza: Deberás poner los puntos en claro con ciertos subordinados en tu ambiente laboral. Demuéstrales que no eres una persona débil. Bienestar: No te des por vencido solo porque la relación se ha vuelto un tanto difícil, sobre todo teniendo en cuenta todo lo invertido en ella. Sigue adelante.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento. Amor: Tu actitud ganadora no te ayudará a la hora de la conquista, más bien hará que te vean como una persona engreída y soberbia. Riqueza: Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Su experiencia puede ayudarte a no fracasar en el ámbito económico. Bienestar: No temas en expresar tus ideas. Recuerda que lo que queda adentro se pudre, así que exterioriza todo lo que pasa por tu cabeza.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Obediente y sumiso, todos se aprovechan de tu buena predisposición. Reacciona de una vez y no te dejes avasallar por los demás. Amor: Tienes mucho amor para dar, pero no encuentras a tu media naranja. No desesperes, está más cerca de lo que imaginas. Riqueza: Eres emprendedor y te gusta arriesgarte en materia de negocios. Pero es tiempo de que sientes cabeza y vayas a lo seguro. Bienestar: Las jaquecas que te aquejan son producto de la ansiedad de estos días. Cálmate un poco, utiliza velas y música ambiental.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Día de entredichos y discusiones que finalmente salen a la luz. No incurras en malos modos, procura explicarte calmadamente. Amor: Con margarita o sin margarita sabes que te quiere. Lo que no tienes tan claro es hasta qué punto debes comprometerte. Riqueza: Tendrás la oportunidad de pasar por sobre algunos pares laborales para tu beneficio propio. Cuidado con el camino que eliges. Bienestar: Recuerda que las actitudes que tenemos con los demás siempre se nos terminan dando vuelta. Siempre procura tener la mejor predisposición.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Las palabras representan armas de considerable efecto si son usadas descaradamente. No te dejes llevar por la furia momentánea. Amor: Día especial para reconciliaciones luego de distanciamientos en la pareja. Organiza una cena romántica a la luz de las velas. Riqueza: Día de sobresaltos continuos. Estarás al borde del ataque de nervios al pasar de un exabrupto al otro. Mantén la calma. Bienestar: El primer paso para poder resolver un problema es poseer la suficiente entereza para aceptar que lo tienes. A partir de ahí será todo cuesta abajo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No pretendas llevar el ritmo de vida que ves en los demás. Busca alcanzar tu propio equilibrio o experimentarás problemas. Amor: Jornada propicia para todo tipo de declaraciones de amor e inicio de nuevas parejas, cupido estará a tu lado. Riqueza: Los miedos y las inseguridades no te ayudarán para conseguir ese nuevo puesto en el trabajo. Confía en tus aptitudes. Bienestar: Aprende a cuidar tus intereses por ti mismo, pues nadie lo hará por ti. Vivimos en un mundo hostil y competitivo donde cada uno vela por uno mismo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Deberás poner un punto final a tu creencia de que todo está bien en la pareja y afrontar el hecho de que tienes problemas. Amor: Lograrás con éxito ahuyentar los fantasmas de tu pasado manteniéndote ocupado durante toda la jornada de hoy. Riqueza: Procura extender tu red de contactos sociales un poco más, abarcando a aquellas personas clave de tu trabajo y amigos no tan cercanos. Bienestar: No dependas de los demás para llevar a cabo tus sueños y ambiciones. Asegúrate el éxito valiéndote por ti mismo a cada momento.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Las palabras de aliento de tus seres queridos lograrán darte la fuerza y entereza para sobrellevar pérdidas recientes. Amor: El amor debe ser invitado a tu vida, no entrará si no le das el lugar que necesita en tu corazón. Despójate de inseguridades. Riqueza: Aprovecha la cercanía del fin de semana para distribuir los trabajos en tus subordinados y organizar tus propias obligaciones. Bienestar: Recuerda que tus derechos comienzan donde finalizan los de las personas que te rodean. Deberás ser muy cuidadoso con lo que pides a los demás.