Mirtha Legrand sigue internada: la nueva señal sobre su recuperación y qué se espera para las próximas horas

Mirtha Legrand se ausentó de las grabaciones de La Noche de Mirtha.-

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, pero el último parte médico confirmó una evolución favorable. La conductora permanece en una habitación común, acompañada por su familia, mientras crece la expectativa por los próximos pasos de su recuperación.

La salud de Mirtha Legrand continúa mostrando señales alentadoras después de casi dos semanas de internación en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece desde el 18 de septiembre por un cuadro de neumopatía.

La principal novedad llegó con el último comunicado oficial de la institución: los médicos aseguraron que la conductora de 99 años se encuentra “muy bien” del cuadro que motivó su hospitalización y atraviesa una “franca mejoría”.

Según informó La Nación, el parte fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei, y confirmó además que Mirtha permanece en una habitación común y acompañada por sus familiares.

Cómo sigue Mirtha Legrand y qué se sabe del alta

Aunque la evolución es favorable, por el momento no existe una fecha confirmada para el alta médica.

Los profesionales continúan siguiendo su recuperación y evaluando su evolución antes de determinar cuándo podrá regresar a su casa.

Mirtha había sido internada inicialmente el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial. Después de evolucionar favorablemente, recibió el alta el 13 de septiembre para continuar recuperándose en su domicilio.

Sin embargo, el 18 de septiembre debió regresar al Mater Dei y quedó nuevamente internada. En esa oportunidad, los médicos determinaron que presentaba un cuadro de neumopatía y decidieron mantenerla hospitalizada para realizar estudios y continuar el tratamiento.

Mirtha Legrand completó el tratamiento con antibióticos

Uno de los pasos importantes de los últimos días fue la finalización del tratamiento con antibióticos.

Durante su internación, además, la conductora incrementó progresivamente la actividad física con el acompañamiento del equipo de Kinesiología.

Ahora, la atención está puesta en que la evolución favorable se mantenga y pueda continuar recuperando fuerzas antes de regresar a su actividad habitual.

Cuándo habrá un nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei adelantó que, de no producirse novedades antes, el próximo parte médico sobre Mirtha Legrand será difundido el viernes 2 de octubre.

Ese comunicado podría aportar nuevas precisiones sobre los próximos pasos de su recuperación y eventualmente sobre la posibilidad del alta.

Mientras tanto, Juana Viale continúa reemplazando a su abuela en La Noche de Mirtha. La conductora contó recientemente que Mirtha se mantiene activa durante su internación, mira televisión y sigue atentamente sus programas.

Por el momento, tampoco existe una fecha oficial para su regreso a la televisión. La prioridad continúa siendo completar la recuperación antes de retomar su actividad.