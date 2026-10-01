Mari Menuco Run vuelve a escena con tres distancias y acción para todos

Mari Menuco Run está en la previa de su quinta edición y viene recargada. El sábado 3 de octubre, habrá invasión de runners en la villa y la acción se repartirá en tres distancias: 25K, 15K y 8K, además de una categoría Kids, destinada a los más chicos.

La competencia se desarrolla en un escenario caracterizado por el paisaje de lago, bardas y cañadones, con una mirada puesta no solo en la prueba deportiva sino también en la experiencia que rodea a la carrera.

La prueba crece con el correr de los años y va camino a transformarse en un clásico del calendario. (Gentileza)

Tres distancias y una propuesta para toda la familia

La edición 2026 contará con tres recorridos pensados para diferentes niveles de desafío. El objetivo es ofrecer alternativas tanto para quienes buscan superarse en carrera y como para quienes encuentran en el running una actividad recreativa y de encuentro.

A las 16 será la largada de los 25K, mientras que desde las 16:30 partirán los participantes de 8 y 15K. La carrera Kids comenzará a las 18:30 y la premiación de distancias y categorías está prevista para las 19.30. Las acreditaciones comenzarán el viernes 2, de 16 a 20 en el Portal Patagonia de Neuquén y el sábado, de 13 a 15, en La Península, en Mari Menuco.

Las características de los circuitos

El circuito de 8 kilómetros tendrá 150 metros de desnivel positivo y un puesto de abastecimiento en el kilómetro 4,5, con agua y fruta.

La distancia de 15 kilómetros tendrá 300 metros de desnivel positivo y dos puestos de abastecimiento, ubicados en los kilómetros 6 y 10,3, con agua y fruta.

Por su parte, el recorrido de 25 kilómetros contará con 500 metros de desnivel positivo y tres puestos de abastecimiento en los kilómetros 8, 14, y 20, también con agua y fruta.

La jornada no terminará con el cruce de la meta. Frente al lago, la propuesta continuará con un espacio para compartir al atardecer con DJ y música en vivo de La Forma del Aire.