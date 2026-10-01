Jim Carrey se casó en secreto con Min Ah, su pareja 32 años menor: quién es
Jim Carrey se casó a los 64 años con Min Ah, su pareja de 32, en una ceremonia privada en Los Ángeles. Quién es la mujer que conquistó al actor de La Máscara y cómo fue la boda secreta.
Jim Carrey volvió a apostar al matrimonio. El actor de 64 años se casó con Min Ah, de 32, en una ceremonia íntima realizada en Los Ángeles. La pareja mantuvo durante años su relación lejos de la exposición pública y recién había oficializado el romance meses atrás.
Jim Carrey se casó con Min Ah, su pareja desde hace varios años, en una ceremonia privada celebrada en Los Ángeles. La noticia sorprendió porque ambos consiguieron mantener los preparativos prácticamente en secreto.
El protagonista de La Máscara, Ace Ventura y The Truman Show tiene 64 años, mientras que Min Ah tiene 32. Se trata del tercer matrimonio del reconocido actor, quien anteriormente estuvo casado con Melissa Womer y Lauren Holly.
La información fue confirmada por un representante de Carrey a la revista People, que reveló que la boda se realizó de manera íntima.
Cómo fue la boda secreta de Jim Carrey y Min Ah
Según trascendió, Carrey y Min Ah eligieron una ceremonia pequeña y privada en Los Ángeles, lejos de los grandes eventos habituales de Hollywood.
Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre el lugar exacto de la celebración ni la lista de invitados.
El casamiento se produjo apenas unos meses después de que ambos hicieran su presentación oficial como pareja en febrero de 2026, durante la ceremonia de los Premios César en París.
Sin embargo, la relación había comenzado mucho antes. Carrey y Min Ah ya habían sido fotografiados juntos en 2022, aunque durante los años siguientes evitaron hablar públicamente sobre el romance.
Quién es Min Ah, la mujer que conquistó a Jim Carrey
Min Ah mantuvo hasta ahora un perfil mucho más bajo que el actor. Es una artista y actriz radicada en Los Ángeles y también ha sido mencionada públicamente como Minzi.
La pareja nunca reveló demasiados detalles sobre cómo se conocieron ni cuándo comenzó exactamente su relación.
El romance quedó definitivamente confirmado en febrero, cuando ambos asistieron juntos a los Premios César en París. Allí, Jim Carrey recibió un César Honorífico en reconocimiento a su trayectoria.
Durante su discurso, el actor tuvo palabras especialmente afectuosas para Min Ah, a quien definió como su “sublime compañera”, y le expresó públicamente su amor.
Jim Carrey se casó por tercera vez
Este es el tercer matrimonio de Jim Carrey.
En 1987 se casó con Melissa Womer, con quien tuvo a su única hija, Jane. La pareja se divorció en 1995.
Un año después, Carrey volvió a pasar por el altar con Lauren Holly, actriz con la que había compartido pantalla en Tonto y retonto. El matrimonio fue breve y terminó en divorcio en 1997.
A lo largo de los años, el actor también mantuvo relaciones sentimentales con otras figuras conocidas, entre ellas Renée Zellweger y Jenny McCarthy.
Durante mucho tiempo, Carrey había mostrado públicamente sus dudas sobre volver a casarse. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión si aparecía una persona especial.
Finalmente, Min Ah modificó aquellos planes y, casi tres décadas después de su último matrimonio, el actor decidió volver a apostar al casamiento con una ceremonia completamente alejada de los flashes.
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