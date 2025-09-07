Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de septiembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

El horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de septiembre, signo por signo

Aries

Los arianos esperan cambios laborales con Mercurio directo en Leo. Es momento en el que deben reorganizar su vida profesional.

Carta de la suerte: El Rey de Oros. “El dinero no es un problema, te sentás a disfrutar”.

Tauro

Los nacidos en Tauro, tendrán un buen tiempo para ocuparse de su trabajo. Empiezan a ver cómo resolver lo pendiente con Mercurio directo en Leo.

Carta de la suerte: El Sacerdote. “Encontrás un guía en el camino laboral”.

Géminis

Los geminianos, con rapidez y la ayuda de Mercurio directo en Leo, resuelven el trabajo y recuperan la confianza.

Carta de la suerte: As de Espadas. “En las conversaciones imponés tus mejores ideas”.

Cáncer

Los cancerianos cierran planes con Mercurio directo en Leo. Mejoran en la relación con tus pares en el trabajo. Van ganando seguridad al expresar lo que quieren.

Carta de la suerte: Ocho de Oros. “Lográs justicia laboral”.

Leo

Los nacidos en Leo, mercurio directo en tu signo, les da ganas de empezar actividades personales que dejaron atrás. Sus palabras tienen magnetismo: atraen propuestas.

Carta de la suerte: Caballero de Bastos. “Energía puesta en los logros personales”.

Virgo

Los nacidos en Virgo, con Mercurio directo en Leo, toman compromisos profesionales que sirven de verdad. La intuición se mezcla con estrategia, y eso los hace tomar decisiones.

Carta de la suerte: Caballero de Oros. “Pisas fuerte sobre tus proyectos de dinero reales”.

Libra

Los libranos deben mantenerse tranquilos, porque, con Mercurio directo en Leo, tendrán enfrentamientos negativos. Eviten discusiones innecesarias y canalicen mejor.

Carta de la suerte: As de Oros. “Dedicate a comprar lo que te gusta y olvidarte del mundo”.

Escorpio

Los escorpianos, con Mercurio directo en Leo, tendrán crecimiento laboral rápido. Los socios les dan el sí. Su discurso firme y carismático abre puertas antes cerradas.

Carta de la suerte: Caballero de Copas. “Caminás hacia lo que necesitás para seguir tus deseos”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario activan en el trabajo, con Mercurio directo en Leo. Reaparece trabajo que cambia su vida. Su entusiasmo contagia y los vuelve irresistible.

Carta de la suerte: Reina de Bastos. “Te abrís a recibir las mejores energías laborales”.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio, con Mercurio directo en Leo, tienen más reuniones e intercambios laborales. Deciden una compra. El liderazgo que ejercen se reconoce, y pueden negociar.

Carta de la suerte: Tres de Oros. “Deciden reciclar muebles o una habitación”.

Acuario

Los acuarianos, cuando todo parecía imposible, con Mercurio directo en Leo, encuentran la manera de darlo vuelta. Nuevas alianzas llegan si son honestos con lo que quieren comunicar.

Carta de la suerte: La Torre. “Si es necesario romperás con lo que no sirve”.

Piscis

Los piscianos, con Mercurio directo en Leo, alumbrarán su día y verán planes laborales en marcha y con éxito. Una conversación clave destraba algo pendiente.

Carta de la suerte: Cuatro de Oros. “La rueda de la fortuna está puesta en la empresa que sos”.