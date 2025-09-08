Predicciones de Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025
Además de las predicciones para la semana, Mhoni Vidente difundió los números, colores y días de la suerte para los distintos signos del zodíaco. Los detalles.
Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 8 y el domingo 14 de septiembre 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.
Mhoni Vidente: los números de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025:
- Aries: 06, 17 y 35.
- Tauro: 01, 15 y 49.
- Géminis: 07, 14 y 31.
- Cáncer: 10, 17 y 33.
- Leo: 11, 12 y 25.
- Virgo: 08, 20 y 23.
- Libra: 06, 21 y 32.
- Escorpio: 04, 08 y 26.
- Sagitario: 09, 18 y 77.
- Capricornio: 03, 22 y 30.
- Acuario: 04, 07 y 34.
- Piscis: 09, 18 y 36.
Mhoni Vidente: los días de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025:
- Aries: Martes.
- Tauro: Miércoles.
- Géminis: Lunes.
- Cáncer: Jueves.
- Leo: Miércoles.
- Virgo: Lunes.
- Libra: Jueves.
- Escorpio: Martes.
- Sagitario: Viernes.
- Capricornio: Viernes.
- Acuario: Miércoles.
- Piscis: Jueves.
Mhoni Vidente: los colores mágicos para la segunda semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025:
- Aries: Naranja y Blanco
- Tauro: Azul fuerte y Rojo
- Géminis: Naranja y Amarillo
- Cáncer: Blanco y Verde
- Leo: Rojo y Verde
- Virgo: Amarillo y Rojo
- Libra: Azul y Rojo
- Escorpio: Azul y Blanco
- Sagitario: Azul y Amarillo
- Capricornio: Rojo y Blanco
- Acuario: Amarillo y Verde
- Piscis: Verde y Rojo
Con información de Ámbito
Comentarios