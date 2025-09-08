Predicciones de Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025

Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 8 y el domingo 14 de septiembre 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025:

Aries: 06, 17 y 35.

Tauro: 01, 15 y 49.

Géminis: 07, 14 y 31.

Cáncer: 10, 17 y 33.

Leo: 11, 12 y 25.

Virgo: 08, 20 y 23.

Libra: 06, 21 y 32.

Escorpio: 04, 08 y 26.

Sagitario: 09, 18 y 77.

Capricornio: 03, 22 y 30.

Acuario: 04, 07 y 34.

Piscis: 09, 18 y 36.

Mhoni Vidente: los días de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025:

Aries: Martes.

Tauro: Miércoles.

Géminis: Lunes.

Cáncer: Jueves.

Leo: Miércoles.

Virgo: Lunes.

Libra: Jueves.

Escorpio: Martes.

Sagitario: Viernes.

Capricornio: Viernes.

Acuario: Miércoles.

Piscis: Jueves.

Mhoni Vidente: los colores mágicos para la segunda semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la segunda semana de septiembre 2025:

Aries: Naranja y Blanco

Tauro: Azul fuerte y Rojo

Géminis: Naranja y Amarillo

Cáncer: Blanco y Verde

Leo: Rojo y Verde

Virgo: Amarillo y Rojo

Libra: Azul y Rojo

Escorpio: Azul y Blanco

Sagitario: Azul y Amarillo

Capricornio: Rojo y Blanco

Acuario: Amarillo y Verde

Piscis: Verde y Rojo

