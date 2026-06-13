La predicción de Mhoni Vidente sobre Argentina en el Mundial 2026 que se volvió viral: “No tengo dudas”

A pocos días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, las predicciones sobre quién levantará la copa comenzaron a multiplicarse. Entre ellas, una de las que más repercusión generó fue la de Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana que volvió a pronunciarse sobre el torneo y mencionó a la Albiceleste entre las grandes candidatas al título.

Según publicó El Cronista, la vidente aseguró que hay tres selecciones que parten con ventaja para quedarse con el campeonato y dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Qué dijo Mhoni Vidente sobre Argentina en el Mundial 2026

Mhoni Vidente analizó el presente de las principales selecciones y señaló que Argentina, España y Portugal son los equipos con mayores posibilidades de conquistar la Copa del Mundo.

“Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial. No tengo dudas”, afirmó la astróloga.

La predicción despertó un fuerte interés entre los fanáticos argentinos, especialmente porque Mhoni había ganado notoriedad durante el Mundial de Qatar 2022 tras anticipar que Argentina y Francia disputarían la final del torneo.

Portugal, la favorita de su pronóstico

Aunque ubicó a la Selección Argentina entre las máximas candidatas, la astróloga destacó especialmente a Portugal dentro de su análisis.

Según explicó, considera que el combinado europeo atraviesa un momento particularmente favorable y vinculó parte de ese escenario a cuestiones energéticas relacionadas con Cristiano Ronaldo, una interpretación que rápidamente generó debate entre sus seguidores.

Más allá de las explicaciones esotéricas, sus declaraciones volvieron a instalar la discusión sobre cuáles son los principales candidatos a quedarse con el título en la máxima competencia del fútbol mundial.

La advertencia de Mhoni Vidente sobre el Mundial

Además de sus predicciones deportivas, la astróloga también lanzó una advertencia relacionada con la seguridad del torneo.

Según consignó El Cronista, Mhoni aseguró que podrían registrarse situaciones de tensión en algunas ciudades de Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo.

En ese contexto, mencionó a Houston, Chicago y Miami como algunas de las sedes que, según su visión, podrían enfrentar mayores desafíos en materia de seguridad durante el desarrollo del campeonato.

La ilusión de los argentinos rumbo a una nueva Copa del Mundo

Mientras la Selección Argentina se prepara para comenzar su camino en el Mundial 2026, las predicciones, estadísticas y análisis continúan alimentando la ilusión de los hinchas.

Con Lionel Scaloni al frente del equipo y una base consolidada de futbolistas que ya conocen lo que significa conquistar una Copa del Mundo, la Albiceleste vuelve a aparecer entre las grandes candidatas para pelear por el título.

En ese escenario, las palabras de Mhoni Vidente se sumaron a una larga lista de pronósticos que intentan anticipar quién será el próximo campeón del mundo.