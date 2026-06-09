La impactante predicción de Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026 que genera preocupación

A poco más de un año del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre el torneo más importante del fútbol ya comenzaron a multiplicarse. En esta ocasión fue Mhoni Vidente, una de las astrologas más populares de América Latina, quien sorprendió con una serie de advertencias que van mucho más allá de lo deportivo.

La vidente aseguró que la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, podría estar marcada por situaciones complejas relacionadas con la seguridad, la salud y fenómenos naturales.

Qué predijo Mhoni Vidente para el Mundial 2026

Según explicó la astróloga en sus recientes apariciones mediáticas, la llegada de millones de turistas a las sedes mundialistas podría generar un aumento de determinadas problemáticas sanitarias.

Entre sus predicciones, mencionó una posible suba en los casos de enfermedades de transmisión sexual, asociada al gran movimiento de visitantes que se producirá durante el torneo.

Además, lanzó una advertencia vinculada con la seguridad en algunas de las ciudades anfitrionas.

La advertencia sobre posibles atentados

Mhoni Vidente señaló que algunas ciudades estadounidenses que recibirán partidos del Mundial deberían reforzar sus medidas de seguridad.

Entre las sedes que mencionó aparecen:

Chicago

Miami

Houston

Según sus declaraciones, existirían riesgos de incidentes que podrían afectar el desarrollo normal de algunos eventos vinculados a la competencia.

Sin embargo, hay que remarcar que solo se trata de una predicción astrológica sin respaldo de organismos oficiales ni de agencias de seguridad.

El sismo que podría ocurrir durante los partidos de México

Otra de las advertencias que más repercusión generó tiene que ver con México.

La astróloga aseguró que durante los días en los que juegue la selección mexicana podría registrarse un movimiento sísmico importante, con una magnitud estimada entre 6.1 y 6.4 grados.

Según su visión, el epicentro se ubicaría en el estado de Oaxaca y podría coincidir con algunas de las fechas clave del combinado mexicano durante la fase inicial del torneo.

Qué dijo sobre el campeón del Mundial 2026

Más allá de sus advertencias, Mhoni Vidente también se animó a anticipar quién podría quedarse con el título.

Según la astróloga, México realizará una actuación destacada, aunque no tendría posibilidades concretas de conquistar la Copa del Mundo.

En cambio, considera que el campeón volverá a surgir de Europa.

Entre sus principales candidatos aparecen:

España

Francia

Portugal

Para Mhoni, una de estas tres selecciones tendría las mayores posibilidades de levantar el trofeo en la final del Mundial 2026.

Un Mundial histórico que ya genera expectativa

La Copa del Mundo de 2026 marcará un hito en la historia del fútbol porque será la primera organizada de manera conjunta por tres países.

Además, contará con 48 selecciones participantes, una cifra récord para el torneo.

Mientras los equipos comienzan a preparar el camino hacia la clasificación, las predicciones, los pronósticos y las especulaciones también empiezan a ganar espacio entre los fanáticos, especialmente cuando provienen de figuras tan mediáticas como Mhoni Vidente.