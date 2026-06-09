Las predicciones astrológicas para el Mundial 2026: qué energías marcarán el mes de la Copa del Mundo

Según diversos astrólogos internacionales, junio será uno de los meses más movidos del año desde el punto de vista energético. El período estará marcado por una fuerte influencia de Géminis, signo asociado con la comunicación, la velocidad, las sorpresas y los cambios repentinos.

Además, la segunda mitad del mes concentrará varios movimientos planetarios importantes que podrían traducirse en un clima de gran imprevisibilidad colectiva. Algunos especialistas incluso describen el período como «la calma antes de la tormenta», anticipando semanas de alta intensidad emocional y acontecimientos inesperados.

El Año del Caballo de Fuego según Ludovica Squirru

Aunque Ludovica Squirru no realizó una predicción específica sobre el Mundial, sus análisis para el Año del Caballo de Fuego 2026 describen un escenario de movimiento constante, intensidad emocional y cambios acelerados.

Según sus pronósticos para junio, conocido dentro del horóscopo chino como el «mes del doble Caballo», será fundamental aprender a administrar la energía, evitar los excesos y actuar con mayor conciencia antes de tomar decisiones importantes.

La astróloga también anticipó que 2026 estará atravesado por una energía de transformación y avance rápido, características que podrían reflejarse en un torneo lleno de sorpresas deportivas.

La Luna Nueva y los cambios inesperados

Otro de los eventos señalados por los astrólogos es la Luna Nueva en Géminis del 14 de junio, que coincide con los primeros días del Mundial.

Según especialistas de Moon Omens y otros portales astrológicos, esta lunación favorece los cambios de estrategia, las decisiones inesperadas y los nuevos comienzos. También invita a cuestionar certezas previas y adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes.

En términos futbolísticos, podría interpretarse como un período propicio para resultados sorpresivos, figuras emergentes y selecciones que superen las expectativas iniciales.

Qué podría pasar con las grandes potencias

Algunos astrólogos deportivos ya comenzaron a publicar análisis preliminares sobre selecciones candidatas.

El astrólogo argentino Juan Cruz Sirius señaló recientemente que la Selección Argentina tendría posibilidades de alcanzar las semifinales e incluso pelear por un lugar en el podio, aunque prometió un análisis más detallado durante el desarrollo del torneo.

Mientras tanto, otros especialistas observan con atención la influencia de Júpiter, planeta asociado con la expansión y la fortuna, sobre determinadas cartas nacionales y figuras destacadas del fútbol internacional.

Un Mundial atravesado por la emoción

Más allá de los pronósticos deportivos, la mayoría de los análisis astrológicos coinciden en algo: junio de 2026 será un mes cargado de emociones, intensidad y cambios rápidos.

Con lunaciones importantes, movimientos planetarios relevantes y la energía expansiva del Año del Caballo de Fuego, el clima astrológico parece alinearse con lo que suele ofrecer una Copa del Mundo: sorpresas, pasión y momentos difíciles de olvidar.

Siempre es importante tener en cuenta que las predicciones astrológicas forman parte de creencias y prácticas esotéricas y no cuentan con respaldo científico para anticipar resultados deportivos.