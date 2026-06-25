Las predicciones de Ludovica Squirru para este jueves 25 de junio: qué le espera a cada signo del horóscopo chino
La reconocida astróloga compartió sus predicciones para este jueves 25 de junio y anticipó qué energías atravesará cada uno de los 12 animales del horóscopo chino en el mes del Doble Caballo.
El mes del Doble Caballo continúa imprimiendo una energía intensa para todos los animales del zodíaco oriental. Según Ludovica Squirru, esta etapa invita a administrar mejor la energía, revisar prioridades y evitar actuar por impulso. El desafío no es frenar, sino avanzar con mayor conciencia y equilibrio.
Las predicciones signo por signo
Rata
Será una jornada favorable para abrirse a nuevas oportunidades, especialmente en el plano laboral. Las alianzas y los contactos pueden abrir puertas inesperadas.
Búfalo
El día invita a bajar el ritmo y dejar de intentar controlar cada situación. Escuchar más y actuar con paciencia traerá mejores resultados.
Tigre
Podrían surgir desafíos profesionales que exigirán creatividad y flexibilidad. Evitá responder desde el enojo y pensá cada paso antes de actuar.
Conejo
Es un buen momento para fortalecer vínculos y disfrutar de encuentros con personas cercanas. La calma será tu mejor aliada.
Dragón
La energía favorece los proyectos personales y las decisiones importantes. Si estabas esperando una señal para avanzar, este jueves puede traer claridad.
Serpiente
El fuego potencia tu magnetismo y capacidad de seducción. También puede traer oportunidades en el amor, aunque conviene no apresurarse con decisiones definitivas.
Caballo
Como protagonista del año, sentirás una fuerte necesidad de movimiento. Aprovechá ese impulso, pero evitá sobrecargarte y respetá tus tiempos de descanso.
Cabra
La jornada favorece la introspección y el orden interno. Es un buen día para organizar pendientes y definir nuevas prioridades.
Mono
Tu ingenio será clave para resolver situaciones que parecían complicadas. Mantené la mente abierta y aprovechá las oportunidades inesperadas.
Gallo
Será importante cuidar la comunicación para evitar malentendidos. Antes de responder, conviene escuchar y analizar el contexto completo.
Perro
El día favorece los temas familiares y emocionales. Dedicar tiempo a las personas importantes fortalecerá los vínculos y traerá tranquilidad.
Cerdo
Podrían aparecer buenas noticias relacionadas con el dinero o un proyecto personal. La clave será administrar con inteligencia los recursos y no actuar por impulso.
Comentarios