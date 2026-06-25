Las predicciones de Ludovica Squirru para este jueves 25 de junio: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

El mes del Doble Caballo continúa imprimiendo una energía intensa para todos los animales del zodíaco oriental. Según Ludovica Squirru, esta etapa invita a administrar mejor la energía, revisar prioridades y evitar actuar por impulso. El desafío no es frenar, sino avanzar con mayor conciencia y equilibrio.

Las predicciones signo por signo

Rata

Será una jornada favorable para abrirse a nuevas oportunidades, especialmente en el plano laboral. Las alianzas y los contactos pueden abrir puertas inesperadas.

Búfalo

El día invita a bajar el ritmo y dejar de intentar controlar cada situación. Escuchar más y actuar con paciencia traerá mejores resultados.

Tigre

Podrían surgir desafíos profesionales que exigirán creatividad y flexibilidad. Evitá responder desde el enojo y pensá cada paso antes de actuar.

Conejo

Es un buen momento para fortalecer vínculos y disfrutar de encuentros con personas cercanas. La calma será tu mejor aliada.

Dragón

La energía favorece los proyectos personales y las decisiones importantes. Si estabas esperando una señal para avanzar, este jueves puede traer claridad.

Serpiente

El fuego potencia tu magnetismo y capacidad de seducción. También puede traer oportunidades en el amor, aunque conviene no apresurarse con decisiones definitivas.

Caballo

Como protagonista del año, sentirás una fuerte necesidad de movimiento. Aprovechá ese impulso, pero evitá sobrecargarte y respetá tus tiempos de descanso.

Cabra

La jornada favorece la introspección y el orden interno. Es un buen día para organizar pendientes y definir nuevas prioridades.

Mono

Tu ingenio será clave para resolver situaciones que parecían complicadas. Mantené la mente abierta y aprovechá las oportunidades inesperadas.

Gallo

Será importante cuidar la comunicación para evitar malentendidos. Antes de responder, conviene escuchar y analizar el contexto completo.

Perro

El día favorece los temas familiares y emocionales. Dedicar tiempo a las personas importantes fortalecerá los vínculos y traerá tranquilidad.

Cerdo

Podrían aparecer buenas noticias relacionadas con el dinero o un proyecto personal. La clave será administrar con inteligencia los recursos y no actuar por impulso.