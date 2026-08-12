«No cierres los ojos»: rescataron a Daniela Largo luego de estar atrapada 36 horas tras el terremoto en Colombia

Una mujer de 32 años fue rescatada debajo de los escombros. Foto: Gentileza Red X vía NA.

Daniela Largo, una mujer de 32 años fue rescatada con vida luego de permanecer 36 horas atrapada bajo los escombros de un edificio que colapsó durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. El caso reavivó las esperanzas de hallar más sobrevivientes.

El operativo fue en Pereira, en el departamento de Risaralda. Pudo ser retirada de la estructura derrumbada tras un complejo operativo que demandó unas diez horas de trabajo.

Búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Colombia

En las tareas participaron Bomberos de Bogotá, integrantes de PONALSAR y cuerpos de bomberos locales, que debieron realizar dos excavaciones para conseguir llegar hasta la mujer.

Durante el operativo, los rescatistas le suministraron oxígeno mediante una máscara y realizaron una abertura desde la parte superior, para lo cual tuvieron que atravesar cuatro placas de concreto que habían quedado sobre la víctima.

Al mismo tiempo, otro grupo comenzó a excavar un túnel desde la zona inferior de la estructura. Ese acceso fue finalmente utilizado para retirar a Largo de entre los escombros y ponerla a salvo.

Uno de los socorristas explicó que la señal que permitió localizarla apareció durante un procedimiento denominado «llamado y escucha», que consiste en detener las tareas, mantener silencio y pedirles a posibles sobrevivientes que emitan algún sonido.

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El equipo logró escuchar una respuesta y concentró allí los trabajos. Posteriormente, introdujeron cámaras entre los restos del edificio para establecer la posición de la mujer, aunque una extensa reja con una puerta corrediza dificultaba el acceso.

Los rescatistas utilizaron entonces equipamiento neumático para avanzar entre los materiales acumulados y abrir un camino seguro. La extracción se concretó después de varias horas de maniobras en una zona de difícil acceso.

En uno de los momentos más delicados del operativo, mientras avanzaban sobre la estructura que mantenía atrapada a la mujer, los socorristas le indicaron que cerrara los ojos para protegerse y continuar con las tareas de liberación.

El rescate ocurrió en medio de un amplio despliegue de emergencia en Pereira, donde cerca de 300 socorristas continuaban trabajando en distintos sectores afectados por el terremoto.

De acuerdo con el balance oficial informado por la Alcaldía de Pereira hasta las 20 del 11 de agosto, 243 personas habían sido rescatadas y 279 trasladadas a clínicas y hospitales, mientras que 85 heridos habían recibido atención.

Las autoridades reportaron además 83 personas fallecidas, 45 desaparecidas y 14 animales rescatados, mientras continuaban las operaciones para encontrar sobrevivientes entre las estructuras dañadas.

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