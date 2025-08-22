Las predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana que va del 22 al 24 de agosto 2025

Mhoni Vidente difundió sus predicciones para el fin de semana que va del viernes 22 al domingo 24 de agosto 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a los distintos signos del zodíaco en los próximos días.

Las predicciones de Mhoni Vidente para el anteúltimo fin de semana de agosto 2025

Aries

En tu carta del tarot te salió la Estrella, que sin duda es el momento ideal de ver realizar tus planes a futuro y no dejarte llevar por pensamientos negativos. Es tu momento de realizarte en lo profesional. Dale a tu vida más creatividad en lo que realices. Te llega un amor del signo de Capricornio o Leo que será muy compatible contigo.

Tauro

La carta del tarot que te salió fue del Mago, que sin duda es el momento de ser superior a los demás y no dejarte intimidar por nadie. Recuerda que tu signo está hecho de fortaleza, así que podrás solucionar los problemas que se te presenten. Se les otorga una personalidad muy fuerte, pero a la vez su mentalidad recta y trabajadora los hacen siempre ser grandes empresarios.

Géminis

En la carta del tarot te salió la Torre, que significa que no detengas, sigue adelante y no tengas miedo, que son tus tiempos de tener éxito en lo que realizas. Solo trata de no caer en situaciones de malos comentarios que te van a estar rodeando. Recuerda que tu signo es uno de los más envidiados del zodiaco, por eso siempre te tiene que estar protegiendo.

Cáncer

En la carta del tarot, te salió el Sol, que sin duda es la mejor carta del tarot, y te está diciendo a tu signo que no dejes de brillar, que son tiempos de éxitos. Tienes que controlar tus pensamientos negativos y verás que todo se te va a dar. Recuerda que no debes confiarte de nadie; te llegará un amor de lejos para quedarse en tu vida.

Leo

En la carta del tarot te salió el As de Oros, que te dice que son tiempos de hacer más dinero en tu vida. No seas conformista; recuerda que tu signo está hecho para ser el mejor en todo y siempre tener abundancia económica. Así que trata de tener ese pensamiento en tu vida diaria. Tu mejor día es el viernes, cuando te llegará un nuevo proyecto laboral.

Virgo

En la carta del tarot, te salió el Loco, que te dice que es el momento de salir adelante de cualquier situación negativa que estés pasando. Tu mejor época ya empezó porque estás de cumpleaños y tendrás sorpresas de regalos y mucha convivencia con tus seres queridos. Recuerda que tu signo es el pilar de su casa; por siempre estarás en compañía de personas de bien.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la Fuerza, que significa que tendrás unos días de buena suerte. Es decir, cualquier trámite que tengas saldrá con el triunfo; tu mejor día es el viernes, que tendrás una sorpresa económica. Vas a recibir un dinero por un bono laboral, solo recuerda ser más administrado con tus gastos y trata de pagar las colegiaturas y comprar solo lo que necesitas.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Mundo, que te dice que ya estás listo para salir a triunfar en lo laboral. No dejes escapar las oportunidades que se te van a presentar en cuestión de mejores trabajos. Cuídate de las envidias y trata de no confiar en nadie. Recibes una invitación para este sábado a una fiesta; tú ve que te vas a divertir mucho.

Sagitario

En la carta del tarot te salió la Templanza, que significa que tengas la determinación de ser grande en todo lo que te propongas. Esta carta te ayudará a tener el triunfo en las manos; solo trata de no caer en excesos de soberbia y siempre manejarte con humildad. Tu mejor día va a ser el lunes, así que trata de hacer todos los trámites que tengas pendientes, que la buena suerte te va a rodear.

Capricornio

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna, que te indica que son momentos de reflexionar sobre qué estás haciendo con tu vida y volver a enderezar el camino. Se vale equivocarse, pero no se vale quedarse estancado en una situación negativa. Así que esta carta te dice que hay que brillar al máximo en todo. Con tu pareja sentimental, todo muy bien, y el capricornio soltero estará de conquistador.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño, que te dice que son tiempos de crecer en lo económico y hacer un negocio propio los fines de semana. Tu carisma y gran sonrisa conquistan a todo el mundo, así que no lo dudes: realízate como negociante. Te busca un amor del pasado para reclamarte unos asuntos; trata de no darle tanta importancia y bloquea a esa persona de tu vida.

Piscis

En la carta del tarot, te salió el Diablo, que te dice que el dinero fácil y rápido llegará a tu vida. Sin embargo, esta carta también te pone sobre aviso de envidias. Va a ser unos días de mucha convivencia con tus seres queridos y reuniones familiares. Es un domingo para estar arreglando tu casa, para vivir mejor.

Con información de Ámbito