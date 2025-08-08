Las predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana que va del 8 al 10 de agosto 2025

Mhoni Vidente difundió sus predicciones para el segundo fin de semana de agosto 2025. La reconocida astróloga detalló cómo serán el finde del viernes 8 al domingo 10 para cada uno de los signos del zodíaco. Los detalles en esta nota.

Predicciones de Mhoni Vidente para el segundo fin de semana de agosto 2025

Aries

Tres días de estar con mucha suerte alrededor de ti. Es tiempo de crecer en lo económico y lo personal. Solo trata de cerrar círculos en el amor. Recuerda que tu signo es muy buena persona y no sabe cortar las relaciones pasadas, así que empieza a dejarlas a un lado y a avanzar en la vida.

Tauro

Fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo y en tu vida personal. Recuerda solo no alterarte y realizar todo lo que esté a tu alcance. Vístete de colores fuertes para que puedas atraer más el amor. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta este fin de semana.

Géminis

Fin de semana de estar reacomodando tu vida. Recuerda que tu signo es el más ágil de pensamiento y eso te hace siempre estar buscando el mejor bienestar para ti. Este es el momento de tomar decisiones que cambien tu contorno.

Cáncer

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir delante de todas las situaciones complicadas que tienes en cuestiones amorosas. Recuerda que tu signo es el más romántico del zodiaco, pero también el más dramático, así que trata de poner en orden tus sentimientos y avanzar en tu vida amorosa.

Leo

Fin de semana de festejos. Recibes varios regalos que no esperabas y te hacen una fiesta este viernes. Recuerda que tu signo es uno de los más fiesteros del zodiaco, y el pretexto ideal es tu cumpleaños. Solo trata de no juntar amores del pasado para que no tengas problemas con tu pareja actual.

Virgo

Fin de semana de sentirte y estar de lo mejor. Recuerda que tu signo está en el mejor momento del mes, y eso te hace renovar tus energías positivas y atraer la suerte a tu contorno. Viernes de estar con trámites de pagos atrasados; recuerda que necesitas una buena administración de tus gastos.

Libra

A veces te dejas llevar por tus impulsos y eso te causa problemas en tu vida personal. Recuerda que, para tener una pareja estable, tienes que saber controlar lo que dices y haces; verás que ya tendrás alguien en tu vida. Tus signos más compatibles son Géminis y Cáncer.

Escorpio

Fin de semana de estar arreglando tu casa o departamento. Recuerda que a tu signo siempre le gusta vivir bien y ordenado, así que aprovecha tus vacaciones para hacer los arreglos necesarios. Tendrás un pequeño disgusto con alguien muy querido; trata de no hablar de más y estar más tranquilo.

Sagitario

Viernes de estar con mucha emoción por las sorpresas agradables que la vida te tiene en este día, así que amigos de Sagitario, traten de estar positivos y sonreírle a la fortuna, que en este fin de semana te va a llegar lo que tanto deseas. Así que trata de vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume.

Capricornio

Recuerda que tu signo es el más fuerte de carácter del zodiaco y esto te hace siempre estar a la defensiva en tu vida. Así, aprende ya a controlarte y a disfrutar de lo nuevo que tienes a tu alrededor. No cortes a ese amor que es incondicional; recuerda que ese tipo de personas siempre tiene que estar a tu lado.

Acuario

Tres días de estar analizando los cambios necesarios para tu vida. Recuerda que estás pasando por una etapa de prosperidad en tu vida y debes aprovecharla al máximo. Lo que tienes que hacer primero es quitarte pensamientos negativos y amistades tóxicas para seguir con esa buena suerte.

Piscis

Fin de semana de muchos cambios en tu vida personal y renovaciones de energías positivas. Por fin dejas atrás todo lo que te hacía daño y decides también cambiar de actitud. Recuerda que lo mejor que puedes hacer en este momento es cambiarte de trabajo.

Con información de Ámbito