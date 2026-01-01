Las predicciones de Mhoni Vidente que se cumplieron en 2025: muertes, sismos y el Papa

El cierre de 2025 dejó un balance que volvió a poner en el centro de la escena a Mhoni Vidente, una de las astrólogas más mediáticas de América Latina. A lo largo del año, varias de sus predicciones difundidas en el ciclo digital Pregúntale a Mhoni coincidieron con hechos que finalmente se concretaron y generaron impacto a nivel social, político y cultural.

Durante los últimos doce meses, la vidente de origen cubano abordó temas sensibles como tragedias naturales, muertes de figuras públicas y acontecimientos históricos ligados a la religión, lo que reavivó el debate sobre la influencia de este tipo de pronósticos y su llegada masiva a través de redes sociales.

Muertes en el mundo del espectáculo

Semanas antes del fallecimiento de Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y Tongolele, Mhoni Vidente había advertido que se produciría una “tragedia triple” en el ámbito artístico, con la pérdida de “dos mujeres y un hombre de gran relevancia”. La coincidencia temporal entre el anuncio y los decesos llamó la atención del público y de los medios.

Sismos en México y la región

Otro de los puntos que marcó el año fueron los movimientos sísmicos. El 28 de febrero, dos temblores de magnitud 5,5 sacudieron zonas de Coahuila y Guerrero. Días antes, la astróloga había mencionado una reactivación energética que podría derivar en nuevos sismos en esas regiones.

Meses más tarde, el 2 de agosto, un sismo de magnitud 5,9 con epicentro en Tlacolula, Oaxaca, volvió a reforzar la atención sobre sus advertencias, ya que había alertado sobre la actividad de placas tectónicas y volcanes en América Latina y Asia.

La muerte del papa Francisco

Uno de los hechos más impactantes del año fue la muerte del papa Francisco, ocurrida el 21 de abril, a los 88 años, a raíz de un derrame cerebral. Semanas antes, Mhoni Vidente había señalado que el pontífice atravesaba un estado de salud delicado y había mencionado fechas cercanas a Semana Santa y Pascua como momentos clave.

Tras el fallecimiento, la astróloga sostuvo además que el nuevo líder de la Iglesia Católica tendría raíces latinoamericanas, una predicción que volvió a circular cuando se confirmó el perfil del sucesor elegido por el Vaticano.

Tragedias climáticas

Las intensas lluvias registradas en distintas zonas del país, especialmente en Veracruz, también habían sido mencionadas por la vidente como parte de un escenario de eventos climáticos extremos. Las inundaciones y daños provocados reforzaron la repercusión de sus advertencias.

Miss Universo y el regreso a Latinoamérica

En el plano del espectáculo, Mhoni Vidente había anticipado que el certamen Miss Universo 2025 volvería a quedar en manos de una representante latinoamericana. Finalmente, la mexicana Fátima Bosch se consagró ganadora, cumpliendo uno de los pronósticos más comentados del año.

A lo largo de 2025, las predicciones de Mhoni Vidente volvieron a generar debate entre creyentes y escépticos. Mientras algunos destacan la coincidencia de sus vaticinios con hechos concretos, otros advierten sobre la interpretación posterior de los mensajes. Lo cierto es que, una vez más, sus pronósticos lograron instalarse en la conversación pública y marcar el pulso del año que termina.

Con información de Vía País