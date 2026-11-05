Lluvia de estrellas y temporada de Escorpio: las predicciones para los 12 signos

Noviembre de 2026 comienza con un cielo cargado de acontecimientos astronómicos. Este jueves 5, la lluvia de estrellas Táuridas del Sur alcanza uno de sus momentos de mayor actividad y ofrece la posibilidad de observar destellos luminosos durante la noche. Para la astrología, este espectáculo puede convertirse en una inspiración simbólica para cerrar etapas, recuperar la confianza y abrirse a nuevas oportunidades.

Según el calendario astronómico de la NASA, las Táuridas se destacan por producir meteoros lentos y, ocasionalmente, bolas de fuego muy brillantes. Aunque se trata de un fenómeno natural que no modifica el destino de las personas, su coincidencia con la temporada de Escorpio permite construir una lectura astrológica vinculada con la transformación y los nuevos comienzos.

Lluvia de estrellas Táuridas: qué significa para la astrología

Las Táuridas reciben su nombre porque, vistas desde la Tierra, parecen surgir de una región del cielo cercana a la constelación de Tauro.

En astronomía, estos destellos se producen cuando pequeñas partículas de material espacial ingresan en la atmósfera terrestre y se desintegran.

Desde una interpretación astrológica, la presencia simbólica de Tauro y Escorpio, signos opuestos dentro del zodíaco, invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la estabilidad y el cambio.

Tauro representa la seguridad, los recursos y los vínculos duraderos, mientras que Escorpio se asocia con las transformaciones profundas, las emociones y la necesidad de dejar atrás lo que ya no funciona.

En ese contexto, cuatro signos podrían encontrar en estos días una oportunidad para revisar sus prioridades.

Los 4 signos que podrían recibir una sorpresa con la lluvia de estrellas Táuridas

Tauro: una oportunidad para cambiar de rumbo

Para Tauro, este período puede representar una invitación a salir de la rutina y considerar posibilidades que antes parecían lejanas.

En el terreno laboral o económico, podría surgir una conversación que ayude a ordenar proyectos pendientes.

Consejo astrológico: no rechazar una propuesta solamente porque implica modificar planes.

Escorpio: una etapa de renovación emocional

Con el Sol transitando su temporada, Escorpio ocupa un lugar destacado en esta interpretación.

Los próximos días pueden ser favorables para reflexionar sobre relaciones, decisiones personales y situaciones que necesitan una resolución.

Consejo astrológico: priorizar la claridad emocional y evitar actuar por impulso.

Leo: una sorpresa que devuelve la confianza

Para Leo, la energía simbólica de este período invita a recuperar el entusiasmo y volver a concentrarse en objetivos personales.

Una noticia, un encuentro o una conversación inesperada podrían servir como motivación para retomar un proyecto.

Consejo astrológico: escuchar nuevas ideas y reconocer los avances propios.

Acuario: nuevas perspectivas para el futuro

Acuario podría encontrar inspiración para revisar planes relacionados con el trabajo, los estudios o las relaciones personales.

La clave estará en distinguir entre aquello que necesita estabilidad y lo que requiere una transformación.

Consejo astrológico: aprovechar el fin de semana para organizar prioridades y proyectar cambios realistas.

Qué les depara este fenómeno a los demás signos

Aries: momento para revisar decisiones apresuradas y recuperar el equilibrio.

momento para revisar decisiones apresuradas y recuperar el equilibrio. Géminis: una conversación pendiente puede ayudar a aclarar un malentendido.

una conversación pendiente puede ayudar a aclarar un malentendido. Cáncer: los vínculos familiares y afectivos ocupan un lugar importante.

los vínculos familiares y afectivos ocupan un lugar importante. Virgo: oportunidad para ordenar tareas y resolver asuntos postergados.

oportunidad para ordenar tareas y resolver asuntos postergados. Libra: conviene prestar atención a los acuerdos y al equilibrio en las relaciones.

conviene prestar atención a los acuerdos y al equilibrio en las relaciones. Sagitario: etapa de introspección antes de iniciar un nuevo ciclo personal.

etapa de introspección antes de iniciar un nuevo ciclo personal. Capricornio: buen momento para reorganizar metas profesionales y económicas.

buen momento para reorganizar metas profesionales y económicas. Piscis: la creatividad y la intuición pueden servir como herramientas de reflexión.

Cuándo ver las Táuridas en Argentina y qué otros fenómenos llegan en noviembre

La lluvia de meteoros Táuridas del Sur alcanza su período de mayor actividad alrededor del 4 y 5 de noviembre, aunque puede observarse durante otras noches del mes.

Para disfrutar del espectáculo conviene buscar un lugar alejado de las luces urbanas y observar el cielo durante un tiempo prolongado. No se necesitan telescopios.

El calendario astronómico también anticipa otros acontecimientos:

9 de noviembre: Luna nueva.

Luna nueva. 11 y 12 de noviembre: máxima actividad de las Táuridas del Norte.

máxima actividad de las Táuridas del Norte. 17 y 18 de noviembre: lluvia de meteoros Leónidas.

lluvia de meteoros Leónidas. 24 de noviembre: Luna llena, que también será una superluna.

Más allá de las interpretaciones astrológicas, noviembre ofrece varias oportunidades para mirar el cielo y disfrutar de fenómenos naturales que despiertan curiosidad y fascinación.