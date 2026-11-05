Arándano rojo: la fruta rica en antioxidantes que puede ayudar a cuidar la salud urinaria

Pequeño, de color rojo intenso y con un sabor ligeramente ácido, el arándano rojo o cranberry se convirtió en una de las frutas más conocidas dentro de la alimentación saludable. Su popularidad está relacionada con su contenido de antioxidantes y, especialmente, con sus posibles beneficios para prevenir determinadas infecciones urinarias.

Aunque suele presentarse como una superfruta del bienestar, los especialistas advierten que no existen alimentos milagrosos. Sin embargo, el arándano rojo contiene sustancias naturales que despertaron el interés de la ciencia y que pueden convertirlo en un complemento interesante dentro de una alimentación equilibrada.

Arándano rojo: cuáles son sus principales beneficios para la salud

El arándano rojo americano (Vaccinium macrocarpon) pertenece a la familia de las ericáceas y es diferente del arándano azul, aunque ambos comparten algunas propiedades nutricionales.

Entre sus componentes se encuentran la vitamina C, la fibra y distintos polifenoles, sustancias vegetales con actividad antioxidante.

Sus principales características son:

Aporta antioxidantes: contiene compuestos que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

contiene compuestos que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Puede favorecer la salud urinaria: algunos de sus componentes dificultan la adhesión de determinadas bacterias a las vías urinarias.

algunos de sus componentes dificultan la adhesión de determinadas bacterias a las vías urinarias. Contiene fibra: especialmente cuando se consume entero, puede contribuir al funcionamiento digestivo.

especialmente cuando se consume entero, puede contribuir al funcionamiento digestivo. Forma parte de una alimentación saludable: puede incorporarse a desayunos, ensaladas y otras preparaciones.

Estos beneficios dependen de la cantidad consumida, la presentación del producto y los hábitos alimentarios generales.

Por qué el arándano rojo puede ayudar a prevenir infecciones urinarias

Uno de los beneficios más estudiados del cranberry está relacionado con las infecciones del tracto urinario, especialmente aquellas que se repiten con frecuencia.

Según una revisión científica publicada por Cochrane, que analizó 50 ensayos clínicos con 8.857 participantes, los productos elaborados con arándano rojo pueden reducir el riesgo de infecciones urinarias sintomáticas en mujeres con antecedentes de infecciones recurrentes.

La explicación está relacionada con las proantocianidinas, compuestos que pueden dificultar que ciertas bacterias, como Escherichia coli, se adhieran a las paredes de las vías urinarias.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental: el arándano rojo puede contribuir a la prevención en determinados casos, pero no cura una infección urinaria existente ni reemplaza los antibióticos cuando están indicados.

Arándano rojo y antioxidantes: qué efectos tienen en el organismo

Los antioxidantes son sustancias que ayudan a contrarrestar la acción de los radicales libres, moléculas relacionadas con distintos procesos de daño celular.

El cranberry contiene polifenoles, antocianinas y otros compuestos vegetales que explican parte del interés nutricional por esta fruta.

Aunque se estudian sus posibles efectos sobre la salud cardiovascular y otros aspectos del organismo, todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que consumir arándanos rojos por sí solo prevenga enfermedades del corazón o retrase el envejecimiento.

Su principal valor está en sumar variedad a una alimentación rica en frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal.

Cómo consumir arándano rojo y aprovechar sus propiedades

El arándano rojo puede encontrarse en distintas presentaciones, aunque no todas tienen el mismo perfil nutricional.

Fresco o congelado: permite aprovechar la fruta entera, con su fibra y sus compuestos naturales. Su sabor es bastante ácido.

Deshidratado: resulta práctico para agregar a yogures, granola o ensaladas, pero conviene revisar las etiquetas porque muchos productos contienen azúcar agregada.

En jugo: es una de las formas más populares de consumo. Se recomienda prestar atención al porcentaje de fruta y a la cantidad de azúcar.

En cápsulas o extractos: existen suplementos utilizados principalmente para la prevención de infecciones urinarias recurrentes, aunque su composición y concentración pueden variar.

Para incorporarlo a la alimentación cotidiana, una alternativa sencilla es combinar arándanos rojos deshidratados sin azúcar agregada con yogur natural, avena y frutos secos.

Quiénes deben tener precaución al consumir arándano rojo

Aunque se considera un alimento seguro para la mayoría de las personas, consumir cantidades excesivas puede provocar molestias digestivas.

Además, quienes toman warfarina u otros medicamentos anticoagulantes deben consultar con su médico antes de utilizar suplementos concentrados de cranberry, debido a posibles interacciones.

También es importante recordar que los jugos comerciales pueden contener cantidades elevadas de azúcar.

En definitiva, el arándano rojo es una fruta con propiedades nutricionales interesantes y evidencia favorable para prevenir algunas infecciones urinarias recurrentes, pero sus beneficios deben interpretarse dentro de una alimentación saludable y sin atribuirle efectos curativos que no están demostrados.