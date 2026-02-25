Ludovica Squirru: guía astrológica y decisiones económicas para este miércoles 25 de febrero de 2026

La astrología china propone leer cada jornada como una oportunidad para actuar con mayor conciencia. Según la mirada de Ludovica Squirru, este miércoles 25 de febrero de 2026 se encuentra atravesado por una energía intensa que puede impactar de lleno en el dinero, los acuerdos y las decisiones laborales.

Energía del día: Metal Yang

El Metal Yang continúa marcando el pulso energético, asociado a la firmeza, la disciplina y la capacidad de cortar con lo que ya no funciona. Es una vibración que impulsa decisiones claras, sin rodeos.

En el plano económico, favorece:

Cierres de acuerdos.

Negociaciones importantes.

Reorganización financiera.

Definiciones laborales.

Sin embargo, también puede generar posturas rígidas o discusiones si no se maneja con diplomacia. La clave estará en actuar con determinación, pero sin imponer.

Signo del día: Caballo

El Caballo aporta dinamismo y velocidad. Es una energía que empuja a avanzar y no quedarse estancado. Este miércoles puede sentirse como un día de movimiento constante, ideal para resolver trámites, presentar propuestas o tomar decisiones postergadas.

En lo económico, conviene aprovechar el impulso para:

Reclamar pagos.

Activar ventas.

Definir inversiones pendientes.

Ki diario: 4

El número 4 dentro del Ki diario habla de estructura, planificación y orden. Aunque el Metal Yang empuje a actuar, el 4 recuerda que toda decisión debe estar bien pensada.

Es un día excelente para:

Revisar presupuestos.

Organizar deudas.

Planificar compras grandes.

Pensar en el largo plazo.

No es recomendable actuar desde la improvisación.

Signo en choque: Rata

Las personas nacidas bajo el signo de la Rata pueden sentir mayor tensión o resistencia externa. La recomendación es no entrar en confrontaciones innecesarias y evitar decisiones financieras impulsivas.

La prudencia será fundamental.

Concordancias y afinidades

La energía favorece especialmente a:

Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro.

Estos signos pueden encontrar mayor fluidez en trámites, acuerdos y resoluciones laborales.

Consejo diario según Ludovica Squirru

La jornada es considerada favorable para:

Casamientos o formalizaciones.

Actividades sociales y solidarias.

Comprar propiedades o cerrar operaciones inmobiliarias.

En cambio, se aconseja evitar:

Iniciar construcciones.

Realizar excavaciones.

Instalar gas o electricidad.

Desde lo económico, esto sugiere consolidar lo ya existente antes que comenzar proyectos estructurales que demanden alta inversión o riesgo técnico.

Clave económica del miércoles

Este 25 de febrero combina impulso y estructura. La energía invita a tomar decisiones firmes, ordenar finanzas y actuar con estrategia.

La recomendación de la astrología china es clara: definir con seguridad, pero sostener cada paso con planificación.