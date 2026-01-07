Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este miércoles 7 de enero de 2026, según el Horóscopo Chino
Este miércoles 7 de enero de 2026, el Horóscopo Chino marca una jornada atravesada por la energía del Metal Yin, con Serpiente como signo regente del día y un Ki diario 9, indicador de cierre de ciclos, decisiones conscientes y procesos que requieren madurez espiritual.
Según la mirada de Ludovica Squirru, se trata de un día propicio para actuar con sutileza, inteligencia emocional y coherencia interna. El Metal Yin invita a pulir, ordenar y elegir con precisión, evitando impulsos y acciones apresuradas.
La energía del día: Metal Yin
El Metal Yin representa lo delicado, lo estratégico y lo introspectivo. No es una energía de choque frontal, sino de observación, refinamiento y corrección. Favorece los procesos internos, los acuerdos sinceros y las decisiones tomadas desde la calma.
Signo del día: Serpiente
La Serpiente aporta lucidez, análisis profundo y capacidad de leer entre líneas. Es una jornada ideal para planificar, evaluar y resolver desde la inteligencia más que desde la emoción.
Ki diario: 9
El número 9 simboliza culminaciones y cierres kármicos. Todo lo que se defina hoy tiene impacto a largo plazo. Es un día para concluir etapas, despedirse de lo que ya cumplió su función y abrir espacio a lo nuevo.
Choque energético: Chancho
Las personas regidas por el signo Chancho deben actuar con especial prudencia. La energía del día puede generar cansancio, dispersión o decisiones erróneas si no se respetan los tiempos y los límites personales.
Concordias y afinidades
Los signos que mejor sintonizan con la energía de este miércoles son:
Búfalo, Dragón, Cabra, Gallo y Caballo.
Para ellos, el día puede resultar especialmente favorable para acuerdos, encuentros y decisiones importantes.
Qué energías conviene activar hoy
De acuerdo al Horóscopo Chino, este miércoles es especialmente favorable para:
- Casarse o fortalecer compromisos afectivos
- Realizar servicio social o acciones solidarias
- Orar, decretar o manifestar intenciones
- Cementar proyectos ya iniciados
- Adoptar hijos
- Visitar amigos y familiares
- Reforzar vínculos y redes de apoyo
Qué energías conviene evitar
No es un buen día para iniciar acciones que impliquen movimientos bruscos o riesgos:
- Cavar o remover tierra
- Sembrar
- Viajar
- Instalar gas o electricidad
- Realizar obras o cambios estructurales importantes
Clave kármica del día
Consolidar, cuidar los vínculos y actuar con conciencia. Menos impulso, más intención.
