Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este miércoles 7 de enero de 2026, según el Horóscopo Chino

Este miércoles 7 de enero de 2026, el Horóscopo Chino marca una jornada atravesada por la energía del Metal Yin, con Serpiente como signo regente del día y un Ki diario 9, indicador de cierre de ciclos, decisiones conscientes y procesos que requieren madurez espiritual.

Según la mirada de Ludovica Squirru, se trata de un día propicio para actuar con sutileza, inteligencia emocional y coherencia interna. El Metal Yin invita a pulir, ordenar y elegir con precisión, evitando impulsos y acciones apresuradas.

La energía del día: Metal Yin

El Metal Yin representa lo delicado, lo estratégico y lo introspectivo. No es una energía de choque frontal, sino de observación, refinamiento y corrección. Favorece los procesos internos, los acuerdos sinceros y las decisiones tomadas desde la calma.

Signo del día: Serpiente

La Serpiente aporta lucidez, análisis profundo y capacidad de leer entre líneas. Es una jornada ideal para planificar, evaluar y resolver desde la inteligencia más que desde la emoción.

Ki diario: 9

El número 9 simboliza culminaciones y cierres kármicos. Todo lo que se defina hoy tiene impacto a largo plazo. Es un día para concluir etapas, despedirse de lo que ya cumplió su función y abrir espacio a lo nuevo.

Choque energético: Chancho

Las personas regidas por el signo Chancho deben actuar con especial prudencia. La energía del día puede generar cansancio, dispersión o decisiones erróneas si no se respetan los tiempos y los límites personales.

Concordias y afinidades

Los signos que mejor sintonizan con la energía de este miércoles son:

Búfalo, Dragón, Cabra, Gallo y Caballo.

Para ellos, el día puede resultar especialmente favorable para acuerdos, encuentros y decisiones importantes.

Qué energías conviene activar hoy

De acuerdo al Horóscopo Chino, este miércoles es especialmente favorable para:

Casarse o fortalecer compromisos afectivos

Realizar servicio social o acciones solidarias

Orar, decretar o manifestar intenciones

Cementar proyectos ya iniciados

Adoptar hijos

Visitar amigos y familiares

Reforzar vínculos y redes de apoyo

Qué energías conviene evitar

No es un buen día para iniciar acciones que impliquen movimientos bruscos o riesgos:

Cavar o remover tierra

Sembrar

Viajar

Instalar gas o electricidad

Realizar obras o cambios estructurales importantes

Clave kármica del día

Consolidar, cuidar los vínculos y actuar con conciencia. Menos impulso, más intención.