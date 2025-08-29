Ludovica Squirru revela lo que trae el Horóscopo Chino para este viernes 29 de agosto 2025
Ludovica Squirru comparte sus predicciones para iniciar la semana este viernes 29 de agosto 2025, y empezar así la última semana de agosto 2025. ¿Qué nos anticipa hoy el Horóscopo Chino?
Iniciamos la semana con la energía correcta. Ludovica Squirru trae las predicciones del Horóscopo Chino para este viernes 29 de agosto 2025. Descubrí cómo te irá en el amor, el trabajo y la salud, y preparate para el tramo final del mes.
Horóscopo Chino: Predicciones de este viernes 29 de agosto 2025, según Ludovica Squirru
Cada día, Ludovica Squirru comparte en redes sociales una predicción diaria basada en sus conocimientos en el Horóscopo Chino, lo que permite tener un panorama amplio de la jornada en materia energética. Es importante tenerlo en cuenta considerando que cerramos agosto 2025, un mes complejo por sus características propias.
En sus historias de Instagram, Ludovica Squirru compartió este viernes 29 de agosto 2025 que hoy es un buen día para «casarse, viajar, cortarse el pelo, cavar, sembrar, comprometerse, cambiar de lugar la cama«, según las predicciones del Horóscopo Chino.
En tanto, Ludovica Squirru alertó que este viernes 29 de agosto 2025 deben evitar «mudarse, construir, instalar gas, electricidad y puertas»
Horóscopo Chino: Energía de este viernes 29 de agosto 2025, según Ludovica Squirru
La energía que rige esta jornada es:
- Metal Yang
El signo del Horóscopo Chino del día es:
- Caballo
