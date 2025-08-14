Horóscopo chino: los signos que pueden ser traicionados por alguien especial en agosto 2025

Agosto 2025 avanza con cambios si hablamos del horóscopo chino. En ese sentido, varios animales deberán focalizar su atención para evitar roces y traiciones. Este período está atravesado por la energía del Mono dentro del año de la Serpiente de Madera, una combinación que puede mover las bases de los buenos vínculos. Acá te dejamos más detalles.

Horóscopo chino: los animales que pueden ser traicionados en agosto 2025

En agosto 2025, hay cuatro animales del horóscopo chino que tendrán más probabilidades de atravesar situaciones de traición:

Caballo

Debe andar con cautela, ya que alguien de su entorno podría actuar con doble cara. Aunque los nacidos bajo este signo son valientes y decididos, su confianza excesiva los hace vulnerables.

Búfalo

La energía del mes puede arrastrarlos a peleas ajenas y dejarlos en una posición incómoda, por lo que es clave saber mantenerse alejado de los problemas del resto.

Cabra

Es aconsejable evitar involucrarse en conversaciones malintencionadas y centrarse en el bienestar personal. Idealizar a quienes nos rodean no siempre es una buena opción.

Dragón

Este signo podría experimentar desilusiones debido a la ruptura de la confianza con personas cercanas. Es vital mantener la calma y analizar las situaciones antes de tomar decisiones impulsivas.

Horóscopo chino: qué animal soy

Rata, nacidos en 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Búfalo, nacidos en 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre, nacidos en 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo, nacidos en 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón, nacidos en 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente, nacidos en 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo, nacidos en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cabra, nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Mono, nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo, nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Perro, nacidos en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018