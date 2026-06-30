Luna creciente de julio: los rituales más recomendados para atraer abundancia, dinero y nuevas oportunidades

La Luna creciente es uno de los momentos más poderosos del ciclo lunar para impulsar proyectos, potenciar la prosperidad y manifestar deseos. Qué rituales recomienda la tradición esotérica para aprovechar su energía.

Con el comienzo de julio, muchas personas vuelven la mirada hacia el cielo para aprovechar uno de los momentos más favorables del calendario lunar: la Luna creciente. En el mundo de la astrología y las prácticas espirituales, esta fase simboliza el crecimiento, la expansión y el avance, por lo que suele considerarse ideal para realizar rituales orientados a la abundancia, el dinero, el trabajo y los nuevos comienzos.

A diferencia de la Luna menguante, asociada a soltar y cerrar ciclos, la creciente invita a sembrar intenciones y dar los primeros pasos hacia objetivos personales o profesionales.

¿Qué representa la Luna creciente?

La Luna creciente marca el momento en que la luz comienza a ganar protagonismo después de la Luna nueva. Según la tradición astrológica, es una etapa para hacer crecer aquello que se desea atraer.

Es un período especialmente favorable para:

Iniciar proyectos.

Buscar un nuevo empleo.

Pedir un aumento de sueldo.

Emprender un negocio.

Mejorar las finanzas.

Fortalecer relaciones personales.

Incorporar nuevos hábitos saludables.

Ritual con una vela verde para atraer prosperidad

Uno de los rituales más populares consiste en encender una vela verde, color asociado con el crecimiento económico y la abundancia.

Para realizarlo:

Buscá un lugar tranquilo.

Encendé la vela con una intención clara.

Escribí en una hoja aquello que deseás manifestar durante julio.

Leé tus deseos en voz alta y agradecé como si ya se hubieran cumplido.

Guardá el papel en un lugar especial hasta la próxima Luna llena.

El ritual del arroz y las monedas

Este sencillo ritual busca simbolizar la llegada de prosperidad al hogar.

Necesitás:

Un frasco de vidrio.

Un puñado de arroz.

Tres monedas.

Una hoja de laurel.

Colocá todos los elementos dentro del frasco mientras repetís una afirmación relacionada con la abundancia, como: «Recibo con gratitud nuevas oportunidades y prosperidad en mi vida».

Luego ubicá el frasco cerca de la entrada de la casa o en el sector sureste del hogar, área que el Feng Shui relaciona con la riqueza.

Cómo cargar un cuarzo con la energía de la Luna

Si utilizás cristales, la Luna creciente también es un excelente momento para programarlos con una intención.

Los más recomendados para atraer prosperidad son:

Citrino , asociado al éxito económico.

, asociado al éxito económico. Pirita , conocida como la piedra de la abundancia.

, conocida como la piedra de la abundancia. Aventurina verde , vinculada a las oportunidades.

, vinculada a las oportunidades. Cuarzo transparente, para potenciar cualquier intención.

Dejalos durante la noche cerca de una ventana donde reciban la luz de la Luna y sostenelos unos minutos mientras visualizás aquello que querés atraer.

Escribir una carta al universo

Otra práctica muy difundida consiste en redactar una carta describiendo cómo imaginás tu vida en los próximos meses.

La recomendación es escribir siempre en tiempo presente, como si aquello que deseás ya fuera una realidad.

Por ejemplo:

«Disfruto de un trabajo que me hace feliz.»

«Mis ingresos aumentan de manera constante.»

«Vivo con tranquilidad y abundancia.»

Luego doblá la carta y guardala hasta la siguiente Luna llena, cuando muchas personas eligen releerla y agradecer por los avances obtenidos.

Un momento para actuar y confiar

Más allá de las creencias personales, la Luna creciente también puede entenderse como una invitación a detenerse unos minutos, ordenar objetivos y renovar la motivación.

Los rituales no reemplazan las acciones concretas, pero para muchas personas funcionan como una herramienta simbólica para enfocar la energía, reforzar la confianza y comenzar el mes con una actitud positiva.

Si hay un momento del calendario lunar para animarse a sembrar nuevas metas, la Luna creciente de julio aparece como una de las oportunidades más elegidas por quienes creen en el poder de los ciclos naturales.