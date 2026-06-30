El Gobierno anunció la prórroga de acuerdo con el centro hidroeléctrico Diamante en Mendoza

El Gobierno Nacional confirmó la extensión de servicio del sistema hidroeléctrico, localizado en la provincia de Mendoza. La secretaría de Energía dispuso que la empresa Hidroeléctrico Diamante S.A. (Hidisa) continúe con la operación del complejo hidroeléctrico.

La medida presentada en el Boletín Oficial establece como fecha límite para esta extensión el 15 de diciembre de 2026. Una excepción es que se concrete la adjudicación de una nueva concesión mediante un concurso público nacional e internacional.

La norma del Gobierno fue establecida dentro de la Resolución 145/2026, donde se fundamentó la «preservación de seguridad de las personas y los bienes del río Diamante«, donde está localizado la central hidroeléctrica.

La resolución afirma que esta medida se aplicará mientras se desarrolla el proceso de selección de nuevos concesionarios. La prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional permanece vigente hasta el 9 de julio de 2026.

El acuerdo con el centro hidroeléctrico Diamante en Mendoza y el Gobierno

El anuncio oficial señala que los procesos de licitación requieren la elaboración de pliegos, la definición de normas de manejo de aguas y la identificación de inversiones para extender la vida útil de los activos. Por su parte, la Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará ejerciendo su función de veedor del sistema hidroeléctrico durante todo el periodo de transición.

El esquema de pago de regalías para Mendoza se mantendrá según los acuerdos entre la Secretaría de Energía y la provincia. Estos factores técnicos generan plazos que hacen necesaria la extensión del contrato vigente, el cual se remonta originalmente al proceso de privatización iniciado en 1994.

Bajo los términos de esta prórroga, Hidisa debe mantener una garantía de cumplimiento de contrato de al menos un millón de dólares estadounidenses por lo siguientes meses del año.

Ante esto, la concesionaria tiene la obligación de presentar un inventario actualizado de bienes y equipos cada cuatro meses y permitir el ingreso a las instalaciones de los potenciales interesados en la futura licitación.

Resolución 145/2026 del Boletín Oficial

Con información de NA