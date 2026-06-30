Mercurio retrógrado en Cáncer 2026: qué significa, cómo afecta y por qué no hay que tenerle miedo

Del 29 de junio al 23 de julio, Mercurio estará retrógrado en Cáncer. Aunque suele asociarse con problemas y demoras, los astrólogos aseguran que también puede ser una oportunidad para revisar emociones, vínculos y decisiones importantes.

Cada vez que comienza un período de Mercurio retrógrado, las redes sociales se llenan de advertencias sobre demoras, malos entendidos y problemas tecnológicos. Sin embargo, los especialistas en astrología coinciden en que este tránsito está lejos de ser una «maldición».

Entre el 29 de junio y el 23 de julio, Mercurio retrógrado transitará el signo de Cáncer, un período que, según explicó la astróloga Male Escuti, invita a mirar hacia el pasado, revisar emociones y fortalecer la comunicación con uno mismo y con los demás.

¿Qué es Mercurio retrógrado?

A diferencia de lo que muchas personas creen, Mercurio no se mueve realmente hacia atrás. Se trata de un efecto óptico provocado por la diferencia de velocidad entre la Tierra y el planeta, que desde nuestra perspectiva genera la sensación de retroceso.

En astrología, Mercurio representa la comunicación, los viajes, la tecnología, los contratos, el aprendizaje y la manera en que procesamos la información. Por eso, durante su fase retrógrada es habitual que aparezcan demoras, malentendidos, cambios de planes o fallas en dispositivos electrónicos.

Sin embargo, más que un momento para temer, se considera un tiempo ideal para revisar, replantear y reorganizar.

¿Cómo influye que sea en Cáncer?

Este año, el fenómeno ocurre en Cáncer, un signo de agua profundamente relacionado con las emociones, la familia, el hogar, la memoria y las raíces.

Según explicó Male Escuti, esta combinación invita a revisar asuntos emocionales pendientes, reencontrarse con personas del pasado, sanar conversaciones inconclusas y observar de qué manera nos comunicamos con quienes más queremos.

También pueden resurgir recuerdos, vínculos familiares o situaciones que parecían cerradas, pero que aún necesitan una resolución emocional.

Qué conviene hacer durante Mercurio retrógrado

Lejos de paralizar proyectos o vivir con miedo, los astrólogos recomiendan aprovechar este período para:

Revisar contratos y documentos antes de firmarlos.

y documentos antes de firmarlos. Retomar proyectos que habían quedado inconclusos.

que habían quedado inconclusos. Ordenar papeles, archivos y tareas pendientes.

papeles, archivos y tareas pendientes. Conversar temas emocionales postergados.

temas emocionales postergados. Reconectar con familiares o amigos importantes.

con familiares o amigos importantes. Escuchar la intuición antes de tomar decisiones impulsivas.

Qué es mejor evitar

Si bien no existen prohibiciones absolutas, durante estas semanas suele aconsejarse:

Evitar tomar decisiones apresuradas .

. Leer cuidadosamente contratos y acuerdos.

Hacer copias de seguridad de información importante.

Tener paciencia frente a posibles demoras o cambios de planes.

No reaccionar impulsivamente en discusiones familiares o de pareja.

Una oportunidad para bajar el ritmo

Más que un período de caos, Mercurio retrógrado en Cáncer puede convertirse en una invitación a detenerse por un momento.

En lugar de avanzar a toda velocidad, la energía favorece mirar hacia adentro, comprender qué emociones necesitan atención y revisar aquellas decisiones que fueron tomadas desde el impulso.

Como sostiene Male Escuti, este tránsito no llega para castigar, sino para recordar que, antes de seguir adelante, a veces es necesario volver sobre nuestros pasos para sanar, ordenar y comprender.

En definitiva, estas semanas pueden ser una excelente oportunidad para transformar viejas emociones en nuevos aprendizajes y comenzar la segunda mitad del año con mayor claridad y equilibrio.