Mercurio retrógrado en Cáncer 2026: qué significa, cómo afecta y por qué no hay que tenerle miedo
Del 29 de junio al 23 de julio, Mercurio retrógrado transita el signo de Cáncer. Qué significa este fenómeno astrológico, cómo puede influir en las emociones, la comunicación y los vínculos, y por qué los especialistas recomiendan aprovecharlo en lugar de temerle.
Del 29 de junio al 23 de julio, Mercurio estará retrógrado en Cáncer. Aunque suele asociarse con problemas y demoras, los astrólogos aseguran que también puede ser una oportunidad para revisar emociones, vínculos y decisiones importantes.
Cada vez que comienza un período de Mercurio retrógrado, las redes sociales se llenan de advertencias sobre demoras, malos entendidos y problemas tecnológicos. Sin embargo, los especialistas en astrología coinciden en que este tránsito está lejos de ser una «maldición».
Entre el 29 de junio y el 23 de julio, Mercurio retrógrado transitará el signo de Cáncer, un período que, según explicó la astróloga Male Escuti, invita a mirar hacia el pasado, revisar emociones y fortalecer la comunicación con uno mismo y con los demás.
¿Qué es Mercurio retrógrado?
A diferencia de lo que muchas personas creen, Mercurio no se mueve realmente hacia atrás. Se trata de un efecto óptico provocado por la diferencia de velocidad entre la Tierra y el planeta, que desde nuestra perspectiva genera la sensación de retroceso.
En astrología, Mercurio representa la comunicación, los viajes, la tecnología, los contratos, el aprendizaje y la manera en que procesamos la información. Por eso, durante su fase retrógrada es habitual que aparezcan demoras, malentendidos, cambios de planes o fallas en dispositivos electrónicos.
Sin embargo, más que un momento para temer, se considera un tiempo ideal para revisar, replantear y reorganizar.
¿Cómo influye que sea en Cáncer?
Este año, el fenómeno ocurre en Cáncer, un signo de agua profundamente relacionado con las emociones, la familia, el hogar, la memoria y las raíces.
Según explicó Male Escuti, esta combinación invita a revisar asuntos emocionales pendientes, reencontrarse con personas del pasado, sanar conversaciones inconclusas y observar de qué manera nos comunicamos con quienes más queremos.
También pueden resurgir recuerdos, vínculos familiares o situaciones que parecían cerradas, pero que aún necesitan una resolución emocional.
Qué conviene hacer durante Mercurio retrógrado
Lejos de paralizar proyectos o vivir con miedo, los astrólogos recomiendan aprovechar este período para:
- Revisar contratos y documentos antes de firmarlos.
- Retomar proyectos que habían quedado inconclusos.
- Ordenar papeles, archivos y tareas pendientes.
- Conversar temas emocionales postergados.
- Reconectar con familiares o amigos importantes.
- Escuchar la intuición antes de tomar decisiones impulsivas.
Qué es mejor evitar
Si bien no existen prohibiciones absolutas, durante estas semanas suele aconsejarse:
- Evitar tomar decisiones apresuradas.
- Leer cuidadosamente contratos y acuerdos.
- Hacer copias de seguridad de información importante.
- Tener paciencia frente a posibles demoras o cambios de planes.
- No reaccionar impulsivamente en discusiones familiares o de pareja.
Una oportunidad para bajar el ritmo
Más que un período de caos, Mercurio retrógrado en Cáncer puede convertirse en una invitación a detenerse por un momento.
En lugar de avanzar a toda velocidad, la energía favorece mirar hacia adentro, comprender qué emociones necesitan atención y revisar aquellas decisiones que fueron tomadas desde el impulso.
Como sostiene Male Escuti, este tránsito no llega para castigar, sino para recordar que, antes de seguir adelante, a veces es necesario volver sobre nuestros pasos para sanar, ordenar y comprender.
En definitiva, estas semanas pueden ser una excelente oportunidad para transformar viejas emociones en nuevos aprendizajes y comenzar la segunda mitad del año con mayor claridad y equilibrio.
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