La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay frente a Alemania

El cruce entre Gustavo Alfaro y José Luis Chilavert sumó un nuevo capítulo tras la histórica eliminación de Alemania a manos de Paraguay en el Mundial 2026. Luego de la clasificación del seleccionado guaraní en Boston, el exarquero tuvo una llamativa reacción en las redes sociales.

«Así mismo. Solo los Chilalovers lo sabemos» y «Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano» fueron algunos de los tuits que el exarquero compartió en su perfil.

Además, dejó fijo su fuerte descargo previo contra Alfaro (luego de que el DT argentino lo tratara de «francotirador»), donde le exigía «preocuparse por Alemania» y lo calificaba de «filósofo de turno» de un «congreso de la Corrupbol».

@APFOficial @ABCDigital Alfaro preocúpese por Alemania,el mundial es fútbol de alto nivel y No un congreso de la Corrupbol,donde usted es el filósofo de turno.Deje de mentir al Pueblo Pyo. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 28, 2026

A pesar de las indirectas y el ruido mediático, Alfaro eligió el silencio respecto a la polémica y se limitó a enaltecer el hito histórico de sus dirigidos, que ya están en los octavos de final de la Copa del Mundo.

«Resistir está grabado en nuestra cédula de identidad y hoy resistimos como nadie. Quería que los 26 salgan como guerreros y se retiren como leyendas. El fútbol tiene un poder maravilloso, hoy hicimos un feriado nacional«, aseguró emocionado el rafaelino. Y agregó sobre el planteo táctico: «Les dije a los jugadores: ‘Acá no se puede vacilar, nos van a tirar la historia y las estrellas, pero a ellos no les gusta la incomodidad‘. Yo quería que los alemanes estén en el piso».

Por su parte, el arquero Orlando Gill, figura en la tanda, también bajó los decibeles al ser consultado sobre las feroces críticas que había recibido de Chilavert en la previa: «En lo personal no me hacen nada, no les doy bola. Se vienen hablando muchas cosas, pero a mí me gusta ignorar y seguir laburando. El puesto del arquero es así, tiene momentos buenos y malos».

Ahora, el Paraguay de Alfaro espera en octavos por el vencedor del cruce entre Francia y Suecia. Una nueva parada brava en la Copa del Mundo para un equipo que, más allá de cualquier interna, demostró que está listo para cazar una utopía más.

Con información de TyC Sports