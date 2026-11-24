La Luna llena en Géminis de este martes 24 de noviembre de 2026 será uno de los acontecimientos astrológicos más importantes del mes. Conocida popularmente como la Luna del Castor, también será una superluna e invitará, desde la astrología, a cerrar etapas y transformar viejos patrones antes de finalizar el año.

Según el sitio especializado Cafe Astrology, esta lunación estará marcada por la cercanía de Urano y la oposición al Sol en Sagitario, una configuración asociada con las revelaciones, los cambios inesperados y la necesidad de expresar emociones.

La Luna alcanzará su fase plena a las 11.53, hora argentina, aunque podrá disfrutarse a simple vista durante la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Luna llena en Géminis: qué significa y cuál es su influencia

Dentro de la astrología, las lunas llenas representan momentos de culminación, reflexión y liberación. En esta oportunidad, Géminis, un signo de aire regido por Mercurio, pondrá el foco en la comunicación y los pensamientos.

Esta lunación invita simbólicamente a:

Resolver conversaciones pendientes.

Liberar emociones acumuladas.

Alejarse de pensamientos negativos.

Revisar relaciones y hábitos.

Dejar atrás situaciones del pasado.

Abrirse a nuevas perspectivas.

La recomendación astrológica será evitar las decisiones impulsivas y aprovechar estos días para reconocer qué aspectos de nuestra vida necesitan un cambio.

Los cuatro signos que sentirán con mayor intensidad la Luna llena

Los signos mutables serán los más movilizados por esta configuración, especialmente quienes tengan posiciones relevantes en los primeros grados de estos signos.

Géminis: será un momento de transformación personal y renovación de objetivos.

será un momento de transformación personal y renovación de objetivos. Virgo: necesitará flexibilizar sus expectativas y revisar sus prioridades profesionales.

necesitará flexibilizar sus expectativas y revisar sus prioridades profesionales. Sagitario: los vínculos y las conversaciones pendientes ocuparán un lugar central.

los vínculos y las conversaciones pendientes ocuparán un lugar central. Piscis: será una oportunidad para ordenar emociones y buscar mayor estabilidad.

Tres rituales para aprovechar la energía de la Luna llena de noviembre

1. Ritual con papel y lápiz para cerrar ciclos

Este ritual tiene como objetivo simbólico deixar atrás aquello que genera preocupación o malestar.

Buscá un espacio tranquilo.

Escribí en un papel todo aquello que deseás soltar.

Leé lentamente cada una de las palabras.

Rompé el papel y descartalo como símbolo de cierre.

Finalizá el ritual agradeciendo los aprendizajes de esa etapa.

2. Ritual del agua lunar para renovar las energías

Una de las prácticas populares durante el plenilunio consiste en preparar agua lunar.

Colocá agua en un recipiente de vidrio limpio y transparente, con tapa.

Dejalo cerca de una ventana durante la noche.

Escribí una intención relacionada con la tranquilidad y la renovación.

A la mañana siguiente, utilizá el agua para regar una planta como gesto simbólico de crecimiento.

3. Ritual con una vela blanca para atraer claridad

La vela blanca simboliza la armonía, la paz y los nuevos comienzos.

Encendé una vela blanca sobre una superficie segura.

Escribí tres situaciones que necesitás resolver antes de finalizar el año.

Visualizá los pasos concretos que podrías dar para lograrlo.

Agradecé las oportunidades y apagá la vela antes de retirarte.

Cuándo hacer los rituales de la Luna llena

La noche de este martes 24 de noviembre y la del miércoles 25 pueden aprovecharse para realizar estas prácticas simbólicas.

La última etapa del año invita a hacer un balance, reconocer los pequeños logros y preparar el camino hacia 2027.

Desde la perspectiva astrológica, el mensaje de esta Luna llena en Géminis será soltar lo que ya cumplió su propósito, comunicar lo que sentimos y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Los rituales forman parte de tradiciones espirituales y no tienen efectos energéticos demostrados científicamente.