La ficción argentina volvió a destacarse en los Premios Emmy Internacionales 2026. La segunda temporada de División Palermo se consagró como mejor comedia durante la 54ª edición de los galardones, celebrada el lunes 23 de noviembre en Nueva York.

Según informó la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, durante la ceremonia se entregaron 16 premios competitivos a producciones e intérpretes de siete países. Argentina llegó a la gala con tres nominaciones y consiguió una estatuilla.

La noche también contó con la presencia de Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Santiago Korovsky, referentes de las producciones nacionales que estuvieron en competencia.

División Palermo ganó su segundo Emmy Internacional

La serie creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky volvió a conquistar a la industria televisiva internacional.

La producción de Netflix y K&S Films consiguió su segundo Emmy Internacional a mejor comedia, tras haber obtenido el mismo reconocimiento en 2024 por su primera temporada.

Korovsky asistió a la ceremonia junto a la productora Leticia Cristi, con quien celebró el nuevo logro de la ficción argentina.

En esta oportunidad, División Palermo se impuso ante tres producciones internacionales:

Animal, de España.

Man vs. Baby, del Reino Unido, protagonizada por Rowan Atkinson.

Vir Das: Fool Volume, de India.

La ficción argentina fue, además, la única producción de habla hispana que consiguió un premio durante la ceremonia.

Ricardo Darín se quedó sin el Emmy por El Eternauta

Ricardo Darín fue una de las figuras argentinas más esperadas de la alfombra roja. El actor, que asistió acompañado por su esposa, Florencia Bas, competía en la categoría de mejor actuación masculina por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta.

Sin embargo, el reconocimiento quedó en manos del británico Bobby Schofield, por su trabajo en Unforgivable.

Por su parte, Menem, la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia, tampoco consiguió imponerse en la categoría de mejor drama, cuyo premio fue para la producción francesa Carême.

Emmy Internacionales 2026: todos los ganadores

Mejor comedia: División Palermo, temporada 2 (Argentina).

División Palermo, temporada 2 (Argentina). Mejor serie dramática: Carême (Francia).

Carême (Francia). Mejor actor: Bobby Schofield, por Unforgivable (Reino Unido).

Bobby Schofield, por Unforgivable (Reino Unido). Mejor actriz: Mona Mina Leon, por Holy Sh!t (Bélgica).

Mona Mina Leon, por Holy Sh!t (Bélgica). Mejor telenovela: Leyla (Turquía).

Leyla (Turquía). Mejor película para televisión o miniserie: Prisoner 951 (Reino Unido).

Prisoner 951 (Reino Unido). Mejor documental: Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido).

Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido). Mejor documental deportivo: The Philipstown Wirecar Grand Prix (Sudáfrica).

The Philipstown Wirecar Grand Prix (Sudáfrica). Mejor programación artística: The Talented Mr. F. (Alemania).

The Talented Mr. F. (Alemania). Mejor serie de formato corto: The Class of 2000 (Bélgica).

The Class of 2000 (Bélgica). Mejor programa de actualidad: Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Reino Unido).

Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Reino Unido). Mejor programa de noticias: 24 Hours in the Kill Zone (Reino Unido).

24 Hours in the Kill Zone (Reino Unido). Mejor entretenimiento no guionado: Educating Yorkshire, temporada 2 (Reino Unido).

Educating Yorkshire, temporada 2 (Reino Unido). Mejor animación infantil: The Scarecrows’ Wedding (Reino Unido).

The Scarecrows’ Wedding (Reino Unido). Mejor entretenimiento infantil educativo: Horrible Science (Reino Unido).

Horrible Science (Reino Unido). Mejor ficción infantil de acción real: Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor (Reino Unido).

Reino Unido fue el gran protagonista de la ceremonia, con nueve reconocimientos, mientras que División Palermo reafirmó el alcance internacional de las producciones audiovisuales argentinas.