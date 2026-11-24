Marcelo Tinelli atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Ágata Lescano, la entrenadora personal con la que confirmó su romance hace apenas una semana. Lejos de ocultar sus sentimientos, la pareja volvió a mostrarse enamorada en las redes sociales con una publicación que despertó la atención de sus seguidores.

Según informaron Infobae y Ciudad Magazine, la deportista compartió este lunes una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazada al conductor, acompañada por una romántica referencia a la leyenda del hilo rojo del destino.

Tinelli no tardó en responderle públicamente y también replicó la imagen en sus historias de Instagram, acompañada por la canción Qué bonito, de Grecia Vallejo.

Marcelo Tinelli y Ágata Lescano: el significado del hilo rojo que los une

La referencia elegida por la pareja tiene un significado especial. Según una antigua leyenda oriental, un hilo rojo invisible conecta a las personas que están destinadas a encontrarse, independientemente del tiempo, la distancia o las circunstancias de la vida.

De acuerdo con esta creencia, el hilo puede estirarse o enredarse, pero nunca romperse.

La elección de este simbolismo por parte de Ágata y la respuesta del conductor dejaron en evidencia el momento sentimental que atraviesan, pocos días después de hacer público su noviazgo.

Cómo comenzó la historia de amor entre Marcelo Tinelli y Ágata Lescano

Los primeros rumores de romance surgieron en octubre, cuando trascendió que ambos compartían encuentros fuera del gimnasio donde se conocieron.

Las versiones cobraron fuerza a mediados de noviembre, luego de que el conductor publicara imágenes de un almuerzo junto a la deportista y un grupo de amigos en el barrio porteño de La Paternal.

Días después, durante una emisión de Dale Match, su ciclo de streaming, Tinelli confirmó que estaban juntos desde hacía poco más de un mes y aseguró que atravesaban un buen momento como pareja.

Quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Ágata Lescano tiene 37 años y desarrolló su carrera profesional en el mundo del fitness. Además de desempeñarse como entrenadora personal, fue campeona argentina y sudamericana de Bikini Fitness.

En sus redes sociales promueve el entrenamiento consciente y el bienestar físico. También es aficionada a la música, toca la guitarra y es simpatizante de Argentinos Juniors.

Hasta el comienzo de su relación con Tinelli, la deportista mantenía un perfil alejado del mundo del espectáculo.

Ahora, tras su separación de Milett Figueroa, Marcelo Tinelli volvió a apostar al amor y comenzó a compartir públicamente distintos momentos de esta nueva historia sentimental.