Luna nueva en Virgo y cambio de signo: el mapa astral para transformar tu rutina y sanar relaciones del 7 al 13 de septiembre
El cielo prepara un punto de giro determinante en el calendario lunar. Con el paso por cuatro signos y el gran novilunio en Virgo, la semana del 7 al 13 de septiembre de 2026 impone una pausa para ordenar la rutina, soltar cargas emocionales y dar el punta pie inicial a proyectos postergados.
Las fuerzas astrales se mueven en un ciclo de tres etapas: la Luna menguante exige revisar y desintoxicar; la Luna nueva abre un portal de intenciones puras; y la Luna creciente empuja a ejecutar acuerdos con equilibrio.
Cronograma astral: así afectará cada fase día por día, del 7 al 11 de septiembre
El recorrido lunar marca tiempos precisos para cada tipo de decisión personal, financiera o sentimental:
- Lunes 7 (Menguante en Cáncer a Leo): la jornada arranca ideal para procesar emociones en intimidad sin tomar medidas drásticas. A las 16:50, la Luna entra en Leo: cambia el tono hacia la expresión personal, la creatividad y la revisión de lo que realmente te entusiasma mantener en tu vida.
- Martes 8 y Miércoles 9 (Menguante en Leo a Virgo): días para replantear en qué estás gastando energía al buscar reconocimiento ajeno. El miércoles a las 19:35 el clima cambia drásticamente al ingresar en Virgo: baja la exposición y sube la necesidad de orden, observación y corrección de detalles.
- Jueves 10 (Menguante en Virgo): etapa de limpieza profunda antes del gran cambio. Excelente momento para ordenar carpetas, saldar cuentas pendientes, ajustar hábitos y descartar lo que ya no funciona.
- Viernes 11 (Luna nueva en Virgo): a las 03:26 se perfecciona el novilunio. Es el instante exacto para sembrar intenciones: organizar la vida cotidiana, planificar métodos de trabajo y definir metas a largo plazo. A las 23:52, la Luna ingresa en Libra y redirige la atención hacia la armonía en la pareja y las alianzas.
- Sábado 12 y Domingo 13 (Creciente en Libra): la energía cambia de la introspección a la acción. Fin de semana propicio para entablar conversaciones importantes, cerrar acuerdos, avanzar en proyectos compartidos y consolidar vínculos afectivos desde la empatía.
Claves para sacarle el máximo provecho al novilunio
El viernes 11 de septiembre será el evento bisagra de la semana. La fusión del Sol y la Luna bajo la influencia de Virgo convierte a esta jornada en un portal clave para rediseñar la rutina.
Para capitalizar esta energía, las recomendaciones se concentran en tres pilares: ajustar pequeñas conductas diarias, limpiar el espacio de trabajo y establecer prioridades claras para no abarcar más de lo que se puede procesar.
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