«Está saliendo con un ex gran amigo»: la bomba de Luck Ra que confirmaría el romance entre La Joaqui y Tiago PZK

La trastienda de la música urbana explotó con una revelación que sacude a la escena tropical y del RKT. Luego de días de intensos rumores sobre el supuesto nuevo romance entre La Joaqui y Tiago PZK, Luck Ra decidió romper el silencio con un descargo sin filtro que confirmó la relación y expuso una dura traición personal.

El detonante fue el paso de la cantante por los estudios de Luzu TV, donde sugirió que el cordobés le había sido infiel durante su noviazgo: “No tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie porque no me excita la deslealtad”, lanzó al aire.

«Yo jamás la engañé»: el descargo que destapó la traición

Cansado de los señalamientos, el intérprete de «La Morocha» recurrió a su cuenta oficial de Instagram para fijar postura y lanzar la revelación menos esperada sobre la cantante y su nuevo entorno:

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante de mi vida, pero me duele que me sigan vinculando ya que está saliendo con un ex gran amigo mío hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir”, disparó Luck Ra en sus historias.

El artista cerró su mensaje dejando en claro que busca dar vuelta la página tras la ruptura: «Nuestra relación terminó y cada uno siguió su camino. No va a cambiar lo mucho que aprendí con ella, pero para mí es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido».

Videos borrados e indirectas cruzadas: la sombra de «LAM»

La confirmación de la relación generó una catarata de repercusiones inmediatas en las plataformas digitales: