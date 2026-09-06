Un avión de Amazon despistó en Miami y se prendió fuego: hay heridos y varios vuelos demorados

Un avión de carga Boeing 767-300 que operaba para Amazon se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un avión de carga que operaba para la empresa Amazon se descontroló este domingo durante la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave atravesó sin control el perímetro de la terminal e impactó de lleno contra varios vehículos que circulaban por la zona.

El violento impacto desató un incendio que generó una espesa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia. La emergencia obligó a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto y provocó intensas demoras.

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Alrededor de 60 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar para contener las llamas y asistir a los damnificados.

Víctimas: confirman varios heridos, aunque no se precisó aún la gravedad ni la cifra exacta.

confirman varios heridos, aunque no se precisó aún la gravedad ni la cifra exacta. Aeronave involucrada: Boeing 767-300 (Vuelo 7598 de Air Flight).

Boeing 767-300 (Vuelo 7598 de Air Flight). Ruta del vuelo: procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico.

procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. Infraestructura afectada: valla perimetral, la avenida Northwest 67th y vehículos particulares golpeados en la ruta.

Según detalló la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el accidente ocurrió alrededor de las 14 (hora local). El transporte se salió del extremo de la pista 30, cruzó la calle e impactó cerca de un almacén de la firma.

Las autoridades aeroportuarias solicitaron a todos los pasajeros que consulten con sus aerolíneas el estado de sus vuelos debido al caos operativo generado en la terminal.

Con información de AFP.