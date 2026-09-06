Ravioles con masa de tarta: la receta fácil para hacer pasta casera sin amasar
Esta receta permite variar el relleno según lo que haya en casa. Podés reemplazar el jamón por espinaca, agregar mozzarella o preparar una versión de calabaza y queso.
Si tenés ganas de comer ravioles caseros pero no querés pasar horas preparando la masa, hay un truco sencillo: usar tapas de tarta. Con pocos ingredientes podés armar una pasta rellena rica, abundante y lista en pocos minutos.
La clave está en elegir un relleno que no tenga demasiado líquido y cerrar bien cada raviol para evitar que se abra durante la cocción.
Ingredientes
- 1 paquete de tapas de tarta
- 250 g de ricota
- 150 g de jamón cocido
- 50 g de queso rallado
- 1 huevo
- Sal y pimienta, a gusto
- Nuez moscada, opcional
- Agua, para cocinar
- Salsa de tomate o crema, para acompañar
Cómo hacer ravioles con masa de tarta
1. Preparar el relleno
Colocá la ricota en un recipiente y agregá el jamón cocido picado, el queso rallado y el huevo. Condimentá con sal, pimienta y, si querés, un poco de nuez moscada.
Mezclá hasta obtener una preparación uniforme.
2. Armar los ravioles
Estirá una tapa de tarta y colocá pequeñas porciones de relleno, dejando espacio entre cada una.
Cubrí con otra tapa de tarta y presioná alrededor de cada porción para quitar el aire. Luego cortá los ravioles con un cortante, cuchillo o rueda para pasta.
Presioná los bordes con un tenedor para asegurarte de que queden bien cerrados.
3. Cocinar
Llevá una olla con abundante agua y sal al fuego. Cuando rompa hervor, incorporá los ravioles cuidadosamente.
Como la masa de tarta es más fina que una masa tradicional de ravioles, la cocción es rápida. Cuando suban a la superficie, dejalos unos minutos más y retiralos con una espumadera.
4. Servir
Servilos inmediatamente con tu salsa preferida. Una salsa de tomate casera, crema con queso o simplemente manteca y queso rallado son opciones que combinan muy bien.
Un truco para que no se abran
Antes de cerrar los ravioles, humedecé ligeramente los bordes de la masa con agua y presioná bien. También es importante no colocar demasiado relleno: si quedan muy cargados, pueden abrirse durante la cocción.
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