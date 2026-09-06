Ravioles con masa de tarta: la receta fácil para hacer pasta casera sin amasar

Si tenés ganas de comer ravioles caseros pero no querés pasar horas preparando la masa, hay un truco sencillo: usar tapas de tarta. Con pocos ingredientes podés armar una pasta rellena rica, abundante y lista en pocos minutos.

La clave está en elegir un relleno que no tenga demasiado líquido y cerrar bien cada raviol para evitar que se abra durante la cocción.

Ingredientes

1 paquete de tapas de tarta

250 g de ricota

150 g de jamón cocido

50 g de queso rallado

1 huevo

Sal y pimienta, a gusto

Nuez moscada, opcional

Agua, para cocinar

Salsa de tomate o crema, para acompañar

Cómo hacer ravioles con masa de tarta

1. Preparar el relleno

Colocá la ricota en un recipiente y agregá el jamón cocido picado, el queso rallado y el huevo. Condimentá con sal, pimienta y, si querés, un poco de nuez moscada.

Mezclá hasta obtener una preparación uniforme.

2. Armar los ravioles

Estirá una tapa de tarta y colocá pequeñas porciones de relleno, dejando espacio entre cada una.

Cubrí con otra tapa de tarta y presioná alrededor de cada porción para quitar el aire. Luego cortá los ravioles con un cortante, cuchillo o rueda para pasta.

Presioná los bordes con un tenedor para asegurarte de que queden bien cerrados.

3. Cocinar

Llevá una olla con abundante agua y sal al fuego. Cuando rompa hervor, incorporá los ravioles cuidadosamente.

Como la masa de tarta es más fina que una masa tradicional de ravioles, la cocción es rápida. Cuando suban a la superficie, dejalos unos minutos más y retiralos con una espumadera.

4. Servir

Servilos inmediatamente con tu salsa preferida. Una salsa de tomate casera, crema con queso o simplemente manteca y queso rallado son opciones que combinan muy bien.

Un truco para que no se abran

Antes de cerrar los ravioles, humedecé ligeramente los bordes de la masa con agua y presioná bien. También es importante no colocar demasiado relleno: si quedan muy cargados, pueden abrirse durante la cocción.