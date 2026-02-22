Mercurio retrógrado en Piscis: ¿por qué evitar decisiones en este ciclo emocional?

Si hay una fecha que debe estar marcada en rojo en tu calendario 2026, es el 26 de febrero. Mercurio, el regente de la lógica, los contratos y la tecnología, comienza su fase retrógrada en el profundo océano de Piscis, extendiéndose hasta el 20 de marzo.

Mercurio retrógrado no viene a castigarnos, sino a hacernos leer la «letra pequeña» de nuestra vida. Sin embargo, en Piscis, esa letra pequeña está escrita con tinta invisible. Durante este ciclo, la mente deja de funcionar como una computadora para operar como un sueño: intuitivo, nostálgico y, a veces, peligrosamente confuso. No es solo que los mensajes lleguen tarde; es que lo que se enreda es el alma.

El caos de la intuición: ¿qué esperar de Mercurio en Piscis?

Piscis es el signo de lo ilimitado y lo emocional, lo opuesto a la estructura que Mercurio necesita para ser eficiente. Según las fuentes oficiales de la astrología clásica, este tránsito genera una atmósfera de «niebla mental» donde la lógica se disuelve.

Es común malinterpretar conversaciones, idealizar situaciones inexistentes o sentir un cansancio inexplicable. La recomendación es clara: evitá firmar documentos importantes o tomar decisiones definitivas basadas en impulsos sentimentales. Este es un período para la introspección, la creatividad y la sanación de viejas heridas, no para lanzarse a nuevos proyectos materiales.

Mercurio retrógrado en Piscis: los 4 signos que sentirán el sismo comunicativo

Aunque el clima general será de introspección, cuatro signos del zodíaco estarán en el centro de la tormenta kármica y deberán extremar las precauciones:

Piscis : al ocurrir en tu propio signo, la intensidad será doble. Tu identidad y tus deseos entran en revisión; podrías sentirte incomprendido o con ganas de desaparecer del radar social.

: al ocurrir en tu propio signo, la intensidad será doble. Tu identidad y tus deseos entran en revisión; podrías sentirte incomprendido o con ganas de desaparecer del radar social. Virgo : sos el signo opuesto y buscás claridad por naturaleza. Este retrógrado te desesperará porque nada parece tener lógica. Es el momento de aprender a soltar el control del detalle.

: sos el signo opuesto y buscás claridad por naturaleza. Este retrógrado te desesperará porque nada parece tener lógica. Es el momento de aprender a soltar el control del detalle. Géminis : Mercurio es tu planeta regente. Sentirás una dispersión mental inusual y posibles fallos en tus herramientas de trabajo o comunicación. Pensá dos veces antes de enviar ese mail.

: es tu planeta regente. Sentirás una dispersión mental inusual y posibles fallos en tus herramientas de trabajo o comunicación. Pensá dos veces antes de enviar ese mail. Sagitario: el tránsito activa tu zona de hogar y raíces. Pueden resurgir temas familiares no resueltos o conversaciones pendientes con personas de tu pasado que creías superadas.

No confundas nostalgia con destino: la gran lección de este Mercurio retrógrado de 2026

El peligro más grande de este Mercurio retrógrado es la tendencia a mirar hacia atrás con lentes de color rosa. Piscis ama la nostalgia, y es muy probable que reaparezcan ex parejas o amigos de la infancia. La lección kármica de esta temporada es discernir entre una señal del universo y un simple recuerdo emocional.

Es un tiempo excelente para cerrar ciclos, escribir en un diario o retomar un proyecto artístico postergado, pero recordá: lo que vuelve en Mercurio retrógrado suele hacerlo para que lo termines de soltar, no necesariamente para que lo retengas.