Portal 12/12: qué si y qué no hacer para atraer abundancia y dejar atrás las malas energías

El 12 de diciembre se abre uno de los portales energéticos más importantes del año: el portal 12/12, una fecha asociada a cierre de ciclos, renovación espiritual y apertura hacia la abundancia. Según las corrientes holísticas y numerológicas, este día favorece la manifestación de deseos, la claridad mental y la eliminación de energías estancadas.

Este portal marca el último gran impulso energético del año antes de la llegada del 2025, por lo que muchos especialistas recomiendan aprovecharlo con rituales simples para fortalecer la intención personal.

Qué hacer el día del portal 12/12

1. Ritual de abundancia con vela blanca o dorada

Las velas representan fuerza, luz y apertura de caminos.

Encendé una vela blanca para purificar o dorada para atraer prosperidad.

Escribí en un papel tres cosas que querés manifestar antes de fin de año.

Guardalo en un lugar seguro o quemáselo al finalizar el día.

2. Limpieza energética del hogar

Para recibir nuevas oportunidades, es clave despejar lo viejo.

Barré o limpiá desde el fondo de la casa hacia la puerta.

Tirar lo roto, lo que está en desuso y lo que ya no representa tu energía actual.

Podés complementar con sahumo, palo santo o agua con limón para renovar el ambiente.

3. Baño de descarga

Un baño con sal gruesa, laurel o pétalos de flores ayuda a liberar tensiones y cortar energías negativas acumuladas durante el año.

4. Activar un rincón de prosperidad

Según el Feng Shui, colocar un cuenco con monedas, un billete doblado, un cuarzo citrino o una planta de hojas redondas (como la planta del dinero) en la esquina de la prosperidad —sector sureste del hogar— potencia la entrada de riqueza.

5. Agradecer lo vivido

El 12/12 es un portal de cierre. Tomar 10 minutos para escribir lo que se aprendió o lo que se deja atrás ayuda a alinear la energía con nuevas oportunidades.

Qué NO hacer el 12/12

No discutir ni tomar decisiones desde la impulsividad

El portal amplifica emociones. Las acciones impulsivas pueden bloquear el flujo energético del día.

Evitar limpiar o ordenar con enojo

La limpieza energética debe hacerse desde la intención, no desde la tensión o el malestar.

No gastar dinero innecesariamente

Se considera que el dinero debe ser cuidado en esta fecha para simbolizar prosperidad en el cierre del año.

No regalar objetos energéticamente personales

Como pulseras protectoras, cuarzos o amuletos. Se recomienda mantenerlos cerca durante el portal.

No cargar el ambiente de ruidos o discusiones

La vibración del día es de conexión interna; el exceso de ruido puede interferir en el proceso.

Un día para cerrar ciclos y abrir caminos

El portal 12/12 se interpreta como una oportunidad para “soltar” lo que ya cumplió su función y recibir lo que está por venir. La clave es la intención: enfocarse en lo que se quiere atraer, mantener la calma y usar el día para conectar con la abundancia de manera consciente.

Qué significa el número 12 en numerología

1. Es un número de cierre de ciclo

El 12 representa el final de una etapa para dar paso a algo nuevo.

Es el último número antes del 13, que simboliza transformación.

Por eso, el 12 se asocia a conclusiones, evaluaciones y preparación para un nuevo comienzo.

2. Contiene la energía del “1” y del “2”

1 → inicio, acción, impulso, liderazgo.

→ inicio, acción, impulso, liderazgo. 2 → sensibilidad, intuición, cooperación, equilibrio.

Juntos crean una vibración que combina movimiento + armonía, lo que se interpreta como un número que integra lo aprendido para avanzar de manera más madura.

3. Es un número de orden y perfección espiritual

En muchas culturas el 12 aparece como símbolo de plenitud y estructura:

12 meses del año

12 signos del zodíaco

12 horas del día y 12 de la noche

12 apóstoles

12 etapas de crecimiento espiritual

Esto lo convierte en un número ligado al orden universal y a la conexión con energías superiores.

4. Significa aprendizaje kármico

El 12 invita a revisar lo vivido, a corregir patrones y a dejar atrás lo que bloquea.

Es un número que pide mirar hacia adentro y asumir responsabilidades para evolucionar.

5. Es un número de alineación y despertar

Cuando aparece repetido (12/12), se interpreta como un “portal” que abre la conciencia, impulsando:

claridad mental

toma de decisiones correctas

sincronías

manifestación rápida

cierre de situaciones estancadas

Por eso se considera un día ideal para rituales, meditaciones, agradecimientos y visualizaciones.