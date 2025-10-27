Predicciones de Mhoni Vidente: los números de la suerte y los signos compatibles para la última semana de octubre 2025

Además de difundir las predicciones para la última semana de octubre 2025, Mhoni Vidente detalló los números de la suerte y los signos compatibles para cada uno de los signos del zodíaco. Los detalles en esta nota.

Mhoni Vidente: los números de la suerte y los signos compatibles para la última semana de octubre 2025

Aries

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Blanco y Naranja. Números de la suerte: 09, 12 y 60 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio.

Tauro

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Naranja y Azul fuerte. Números de la suerte: 03, 25 y 27 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Virgo.

Géminis

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Lunes 27/10. Colores: Verde y Amarillo. Números de la suerte: 01, 16 y 69 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario.

Cáncer

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Jueves 30/10. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 05, 15 y 24 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio.

Leo

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Azul y Morado. Números de la suerte: 11, 17 y 58 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Capricornio y Sagitario.

Virgo

Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Jueves 30/10. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 06, 29 y 30. Signos compatibles: Tauro, Géminis y Aries.

Libra

Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Amarillo y Naranja. Números de la suerte: 07, 19 y 23 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Géminis, Leo y Acuario.

Escorpio

Carta de la semana: La Estrella. Día de la suerte: Miércoles 29/10. Colores: Blanco y Negro. Números de la suerte: 05, 14 y 16. Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Sagitario

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Miércoles 29/10. Colores: Rojo y Naranja. Números de la suerte: 18, 32 y 44. Signos compatibles: Géminis, Leo y Virgo.

Capricornio

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Rojo y Negro. Números de la suerte: 08, 19 y 33 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Tauro y Escorpio.

Acuario

Carta de la semana: El Carro. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Naranja y Amarillo. Números de la suerte: 02, 10 y 21 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Géminis y Libra.

Piscis

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 09, 26 y 77 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Cáncer.