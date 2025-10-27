ESCUCHÁ RN RADIO
Predicciones de Mhoni Vidente: los números de la suerte y los signos compatibles para la última semana de octubre 2025

Redacción

Por Redacción

Además de difundir las predicciones para la última semana de octubre 2025, Mhoni Vidente detalló los números de la suerte y los signos compatibles para cada uno de los signos del zodíaco. Los detalles en esta nota.

Mhoni Vidente: los números de la suerte y los signos compatibles para la última semana de octubre 2025

Aries
Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Blanco y Naranja. Números de la suerte: 09, 12 y 60 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio.

Tauro
Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Naranja y Azul fuerte. Números de la suerte: 03, 25 y 27 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Virgo.

Géminis
Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Lunes 27/10. Colores: Verde y Amarillo. Números de la suerte: 01, 16 y 69 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario.

Cáncer
Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Jueves 30/10. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 05, 15 y 24 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio.

Leo
Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Azul y Morado. Números de la suerte: 11, 17 y 58 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Capricornio y Sagitario.

Virgo
Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Jueves 30/10. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 06, 29 y 30. Signos compatibles: Tauro, Géminis y Aries.

Libra
Carta de la semana: El Diablo. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Amarillo y Naranja. Números de la suerte: 07, 19 y 23 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Géminis, Leo y Acuario.

Escorpio
Carta de la semana: La Estrella. Día de la suerte: Miércoles 29/10. Colores: Blanco y Negro. Números de la suerte: 05, 14 y 16. Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Sagitario
Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Miércoles 29/10. Colores: Rojo y Naranja. Números de la suerte: 18, 32 y 44. Signos compatibles: Géminis, Leo y Virgo.

Capricornio
Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Rojo y Negro. Números de la suerte: 08, 19 y 33 (6 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Tauro y Escorpio.

Acuario
Carta de la semana: El Carro. Día de la suerte: Martes 28/10. Colores: Naranja y Amarillo. Números de la suerte: 02, 10 y 21 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries, Géminis y Libra.

Piscis
Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Viernes 31/10. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 09, 26 y 77 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Cáncer.


