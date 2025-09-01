Ritual para el 1 de septiembre de 2025: cómo atraer abundancia y energías renovadas en el inicio de mes

Con el comienzo de septiembre y bajo la influencia del Sol en Virgo, muchos buscan renovar energías, dejar atrás cargas y abrir espacio a nuevas oportunidades. Este lunes 1 de septiembre de 2025 se presenta como una fecha ideal para realizar un ritual simple y simbólico que, según la tradición energética, ayuda a atraer prosperidad y claridad en los proyectos.

Paso a paso del ritual de abundancia para el inicio de septiembre 2025

El ritual combina elementos de limpieza y siembra de intenciones. Se necesitan pocos materiales: una vela blanca, una vela verde o dorada, un papel en blanco, un bolígrafo, siete granos de arroz o lentejas, un vaso de agua y un incienso o palo santo.

Purificación del espacio: encender el incienso o palo santo para eliminar la energía negativa. Encendido de velas: colocar la vela blanca a la izquierda (representa la limpieza) y la verde o dorada a la derecha (representa la prosperidad). Ambas se encienden con intención. Escribir intenciones: en un papel anotar tres cosas que se desean dejar atrás y tres objetivos o deseos para atraer en septiembre. El agua y el arroz: colocar los siete granos de arroz en el vaso de agua y, sosteniéndolo con ambas manos, repetir la afirmación: “Agradezco por la abundancia y las oportunidades que llegan a mí este mes. Estoy abierto a recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí”. Cierre: doblar el papel y guardarlo en la billetera, agenda o lugar de trabajo. Al día siguiente, tirar el agua con arroz en la tierra o una maceta, simbolizando la siembra de lo nuevo.

Comenzar con energía renovada y positiva

Dejar que las velas se consuman en un espacio seguro y agradecer por el mes que comienza completa el ritual. Según quienes practican este tipo de ceremonias, septiembre puede ser una etapa de renovación personal y apertura a proyectos que estaban estancados.

El 1 de septiembre se convierte así en una oportunidad no solo para marcar un nuevo inicio en el calendario, sino también para sembrar intenciones que potencien la abundancia, la claridad y las nuevas oportunidades.

Un hábito para el bienestar emocional

Más allá de creencias, estas prácticas funcionan como un momento de pausa y reflexión. Permiten ordenar pensamientos, fijar metas y reducir la ansiedad que muchas veces genera el inicio de un nuevo mes. Dedicar unos minutos a un ritual personal puede ser un gesto de autocuidado que favorece el bienestar emocional y ayuda a encarar septiembre con una mirada más positiva.