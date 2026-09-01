Primavera 2026: las predicciones de Jimena La Torre, signo por signo

Con la llegada de la primavera, las energías se renuevan y aparecen nuevas oportunidades para transformar distintos aspectos de la vida. En este período, el amor, el trabajo, los proyectos personales y las finanzas pueden atravesar cambios importantes. Para conocer qué deparan los astros, repasamos las predicciones de la astróloga Jimena La Torre en su libro Horóscopo 2026.

Horóscopo de primavera 2026: qué le espera a cada signo

A continuación, la guía signo por signo para saber qué esperar durante esta nueva etapa del año.

Aries

Llegarán respuestas vinculadas con contratos que traerán alegría y confirmarán que la espera valió la pena. También habrá posibilidades de viajar a destinos con agua, donde podrían surgir momentos románticos y experiencias para disfrutar en pareja.

Tauro

Será un período de felicidad para compartir con las personas que amás, marcado por la armonía y la tranquilidad. Los proyectos que estaban desordenados comenzarán a encaminarse. Es un tiempo de cosecha, estabilidad y disfrute de los resultados obtenidos.

Géminis

Las felicidades afectivas ocuparán un lugar central. También podés encontrar un trabajo capaz de brindarte sostén y mayor seguridad. La pareja y los socios serán un respaldo importante para atravesar esta etapa y fortalecer tu confianza personal.

Cáncer

Vas a trabajar con mucha fuerza y determinación. Podrás dejar atrás situaciones incómodas y expresar con claridad lo que necesitás, con la posibilidad de ser comprendido. Será un buen momento para recibir asesoramiento y tomar decisiones con mayor seguridad.

Leo

Llegarán propuestas afectivas muy esperadas y noticias familiares que aportarán tranquilidad. También comenzarás un proyecto relacionado con la compra de un bien material, con la mirada puesta en construir un futuro prometedor. Las buenas ideas acompañarán tus nuevos caminos.

Virgo

Recibirás propuestas afectivas que esperabas y noticias familiares capaces de llevar tranquilidad. En el plano económico, comenzarás proyectos junto a tus socios y te animarás a invertir un poco más. Además, la adquisición de un bien material puede abrir una nueva etapa.

Libra

Será un momento para reencontrarte con aquello que realmente te hace feliz. La clave estará en aceptar los cambios necesarios para mejorar tu vida y animarte a dejar atrás aquello que ya no aporta bienestar.

Escorpio

Llegarán propuestas muy esperadas que podrían estar relacionadas con cuestiones de salud que te preocupaban. La etapa estará marcada por la posibilidad de encontrar soluciones y recuperar tranquilidad.

Sagitario

Las propuestas que estabas esperando finalmente aparecerán y podrán ayudarte a resolver asuntos económicos y afectivos, abriendo un período con mejores perspectivas en ambas áreas.

Capricornio

Recibirás respuestas laborales muy esperadas. Además, demostrarás capacidad para administrar recursos y organizar el dinero y los bienes con disciplina, una cualidad que será clave durante esta etapa.

Acuario

Trabajar sobre tus proyectos será más sencillo. Encontrarás fluidez para avanzar, organizar tus ideas y concentrarte en aquello que querés construir.

Piscis

Será un período de trabajo en equipo, rodeado de personas que te apoyan. Sabrás asumir compromisos y encontrarás facilidad para resolver cuestiones vinculadas con el amor.

Con información de Para Tí