Qué colores usar esta semana para tener presencia y buena energía, según Mhoni Vidente 

Según la reconocida astróloga Mhoni Vidente, cada signo del zodíaco tiene colores que potencian la abundancia, la armonía y el bienestar durante septiembre.

Redacción

Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo mensual, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán en septiembre 2025.

Según la reconocida astróloga Mhoni Vidente, cada signo del zodíaco tiene colores que potencian la abundancia, la armonía y el bienestar durante septiembre. Aprovechá el enfoque energético del inicio del mes para envolver tu vida —y tu look— en las tonalidades adecuadas. 

  • Aries: rojo y blanco 
  • Tauro: azul intenso 
  • Géminis: verde y blanco 
  • Cáncer: blanco y negro 
  • Leo: naranja y blanco 
  • Virgo: azul y rojo 
  • Sagitario: rojo y naranja 
  • Capricornio: azul y blanco 
  • Acuario: naranja y blanco 
  • Piscis: blanco y verde 
  • Libra: rojo y amarillo. 
  • Escorpio: Blanco y rojo 

Los números de la suerte para septiembre 2025 según Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para septiembre 2025:

  • Aries: 06, 15 y 37
  • Tauro: 05, 09 y 32
  • Géminis: 06, 11 y 28
  • Cáncer: 04, 13 y 17
  • Leo: 03, 08 y 34
  • Virgo: 02, 29 y 40
  • Libra: 07, 19 y 48
  • Escorpio: 07, 19 y 48
  • Sagitario: 12, 17 y 26
  • Capricornio: 24, 30 y 36
  • Acuario: 01, 25 y 27
  • Piscis: 08, 17 y 23

Los días de la suerte para septiembre 2025, según Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para septiembre 2025:

  • Aries: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25 y 30.
  • Tauro: 1, 3, 5, 10, 13, 19, 21, 25 y 29.
  • Géminis: 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27 y 30.
  • Cáncer: 1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23 y 30.
  • Leo: 1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23 y 30.
  • Virgo: 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 29 y 30.
  • Libra: 1, 5, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30.
  • Escorpio: 1, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22 y 30.
  • Sagitario: 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30.
  • Capricornio: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 y 27.
  • Acuario: 1, 6, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30.
  • Piscis: 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30.

