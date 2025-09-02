Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo mensual, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán en septiembre 2025.

Según la reconocida astróloga Mhoni Vidente, cada signo del zodíaco tiene colores que potencian la abundancia, la armonía y el bienestar durante septiembre. Aprovechá el enfoque energético del inicio del mes para envolver tu vida —y tu look— en las tonalidades adecuadas.

Qué colores usar esta semana para tener presencia y buena energía, según Mhoni Vidente

Aries: rojo y blanco

Tauro: azul intenso

Géminis: verde y blanco

Cáncer: blanco y negro

Leo: naranja y blanco

Virgo: azul y rojo

Sagitario: rojo y naranja

Capricornio: azul y blanco

Acuario: naranja y blanco

Piscis: blanco y verde

Libra: rojo y amarillo.

Escorpio: Blanco y rojo

Los números de la suerte para septiembre 2025 según Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para septiembre 2025:

Aries: 06, 15 y 37

Tauro: 05, 09 y 32

Géminis: 06, 11 y 28

Cáncer: 04, 13 y 17

Leo: 03, 08 y 34

Virgo: 02, 29 y 40

Libra: 07, 19 y 48

Escorpio: 07, 19 y 48

Sagitario: 12, 17 y 26

Capricornio: 24, 30 y 36

Acuario: 01, 25 y 27

Piscis: 08, 17 y 23

Los días de la suerte para septiembre 2025, según Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para septiembre 2025: