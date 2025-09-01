Ritual de canela según el Feng Shui: cómo atraer riqueza y fortuna en septiembre 2025

El inicio de un nuevo mes es una oportunidad para renovar energías y abrir caminos de prosperidad. Dentro de las prácticas más recomendadas por el feng shui, el ritual de la canela se ha convertido en un clásico para quienes buscan atraer abundancia, mejorar los proyectos personales y fortalecer la armonía familiar.

Qué significado tiene la canela en el feng shui

Según esta filosofía ancestral china, la canela está asociada con la energía del fuego y la expansión, dos cualidades que impulsan la circulación de la riqueza, la prosperidad y la buena suerte. Utilizarla en el hogar es una manera simbólica de activar la energía positiva (Chi) y despejar bloqueos económicos o emocionales.

Cómo realizar el ritual de la canela

Se recomienda hacerlo el primer día del mes, o en momentos clave en los que se busca dar un nuevo impulso a proyectos personales y familiares.

Elementos necesarios:

Una cucharada de canela en polvo.

Una intención clara (puede ser prosperidad económica, unión familiar o éxito en un proyecto).

Paso a paso:

Ubicarse en la entrada principal de la casa o del negocio, ya que este punto representa el acceso de la energía a la vida. Tomar la canela en la palma de la mano. Visualizar aquello que se desea atraer: estabilidad económica, oportunidades laborales, éxito en los proyectos o bienestar familiar. Soplar la canela hacia adentro del hogar mientras se repite en voz alta:

“Que la riqueza y la fortuna entren a mi casa. Que la prosperidad se quede en mi familia y que mis proyectos florezcan con éxito”. Dejar reposar la canela durante unas horas para que su energía se integre al espacio.

Más allá de lo espiritual, este ritual invita a tomarse un momento de reflexión y enfoque en los objetivos. Para el feng shui, no se trata de magia instantánea, sino de abrir la mente a nuevas posibilidades y acompañar estos gestos con acciones concretas que refuercen el camino hacia la prosperidad.

Con su aroma cálido y estimulante, la canela se convierte en una aliada para empezar septiembre con energía positiva, confianza y visión de futuro.