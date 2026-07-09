Día de la Independencia: por qué se conmemora el 9 de Julio y qué paso hace 210 años en Argentina

La historia oficial que se repite en los actos escolares suele pintar la jornada del 9 de julio de 1816 como un trámite previsible y festivo dentro de la Casa de Tucumán. Sin embargo, los documentos de la época revelan que el nacimiento de la Argentina como nación soberana se dio en un contexto de extrema paranoia internacional, amenazas de invasión y sospechas de traición.

El proceso, que había comenzado seis años antes con la Revolución de Mayo de 1810, demandaba un cierre definitivo, pero la declaración original escondía una grieta legal que casi entrega el territorio a manos británicas o portuguesas.

La trampa geopolítica y las seis palabras que salvaron la soberanía

El dato más político y menos difundido de la gesta patriótica no ocurrió el martes de la declaración, sino diez días después. Durante la sesión secreta del 19 de julio de 1816, el diputado por Buenos Aires, Pedro Medrano, encendió las alarmas del Congreso General Constituyente al detectar que el Acta original solo declaraba la independencia del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.

Ante los fuertes rumores de que sectores del propio gobierno de las Provincias Unidas negociaban en secreto un protectorado con Gran Bretaña o la corona de Portugal para defenderse del avance español, Medrano exigió una modificación urgente en el texto del juramento. Fue así que se incorporó la histórica frase:

…y de toda otra dominación extranjera»

Con esa enmienda de último momento, los 29 congresales blindaron legalmente las fronteras y clausuraron cualquier intento de entrega encubierta a otra potencia de la época.

Monarquía o República: el debate oculto a las dos de la tarde

Cuando el secretario Juan José Paso formuló la pregunta decisiva a los representantes, el consenso sobre romper con España fue unánime. El verdadero conflicto que dividía las aguas en las deliberaciones —que habían comenzado el 24 de marzo de 1816— era la forma de gobierno que debía adoptar el nuevo Estado:

El contexto mundial: tras la caída de Napoleón Bonaparte , las monarquías europeas habían recuperado el control absoluto del planeta y veían con pánico y odio cualquier levantamiento republicano.

tras la caída de , las monarquías europeas habían recuperado el control absoluto del planeta y veían con pánico y odio cualquier levantamiento republicano. La salida conservadora: una parte mayoritaria de los diputados consideraba que la única manera de obtener reconocimiento internacional y ayuda económica exterior era instaurar una monarquía constitucional local, llegando a barajarse la coronación de un descendiente Inca.

una parte mayoritaria de los diputados consideraba que la única manera de obtener reconocimiento internacional y ayuda económica exterior era instaurar una local, llegando a barajarse la coronación de un descendiente Inca. La opción republicana: defendida por los sectores más radicalizados, buscaba romper definitivamente con los modelos europeos, una postura que generaba fuertes recelos diplomáticos.

El búnker de la independencia: qué pasó con la Casa Histórica

El escenario de este quiebre institucional fue la casa de Francisca Bazán de Laguna, un edificio residencial en San Miguel de Tucumán alquilado especialmente para las sesiones debido a que la ciudad ofrecía mayor seguridad militar que Buenos Aires frente a las guerras civiles.

Con el paso del tiempo, la estructura sufrió demoliciones y reconstrucciones, pero se consolidó como el museo y símbolo más importante de la soberanía nacional. Allí se conservan los manuscritos y las actas originales que determinaron que, a pesar de las presiones de los imperios de la época, la Argentina naciera enteramente libre.