Ritual de abundancia para el 11 de noviembre 2025: cómo aprovechar el poderoso portal 11/11

Cada año, el 11/11 se considera una fecha de alto poder espiritual. En numerología, el número 11 representa la intuición, la conexión divina y la apertura de caminos. Por eso, este día funciona como un portal energético, donde los deseos y las intenciones pueden materializarse con mayor fuerza.

De acuerdo con astrólogos y guías espirituales, el portal 11:11 marca un momento ideal para liberar bloqueos, agradecer lo vivido y atraer abundancia y prosperidad para los meses que cierran el año. Este martes será especial para intencionar lo que deseamos eliminar, como también lo que deseamos proyectar para nuestras vidas.

El ritual para aprovechar la energía del 11/11

1. Limpieza energética del espacio

Comenzá el día limpiando tu casa con sahumo, palo santo o canela. La idea es eliminar energías densas y preparar el ambiente para recibir la nueva vibración.

2. Escribí tus intenciones

En una hoja blanca, escribí once deseos o afirmaciones positivas en tiempo presente, como si ya se hubieran cumplido. Por ejemplo:

“Agradezco por la prosperidad que fluye en mi vida.”

“Recibo abundancia en todas sus formas.”

3. Ritual con vela y laurel

Encendé una vela dorada o verde (símbolos de dinero y éxito) y colocá una hoja de laurel debajo, escribiendo en ella la palabra abundancia. Mientras la vela arde, visualizá tus metas cumplidas y sentí gratitud por lo que está por llegar.

4. Meditación de conexión

Durante unos minutos, cerrá los ojos y repetí mentalmente:

“Abro mi corazón y mi mente a las infinitas posibilidades del universo.”

5. Guardá el laurel como amuleto

Una vez que la vela se consuma, guardá el laurel en tu billetera o cartera para mantener activa la energía de prosperidad.

Qué no hacer durante el 11/11

Los expertos recomiendan evitar discusiones, pensamientos negativos o tareas mecánicas que distraigan la mente. Este día debe vivirse con calma, gratitud y enfoque.

El portal 11/11 no es solo un fenómeno espiritual, sino una oportunidad para reconectar con uno mismo y alinear la energía con los propósitos de abundancia y crecimiento personal.

La clave está en la intención: todo lo que se hace con fe y gratitud tiene el poder de transformarse en realidad.