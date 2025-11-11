Portal 11/11: por qué es considerado un día especial para manifestar deseos al universo

Cada año, el 11 de noviembre, conocido popularmente como 11/11, genera una ola de publicaciones, rituales y mensajes en redes sociales vinculados con la manifestación de deseos. La fecha, según distintas corrientes espirituales y de numerología, es considerada un día energético y de alta vibración, ideal para enfocar pensamientos e intenciones en aquello que se quiere atraer.

Portal 11/11: por qué es considerado un día especial

La creencia parte del significado simbólico del número uno, asociado al inicio, la creación y la conexión con el propósito personal. La repetición 11:11 o 11/11 se interpreta como una señal de alineación entre el plano material y el espiritual, un “portal” que invita a reflexionar sobre los deseos y proyectos más profundos.

En la práctica, muchas personas eligen este día para escribir afirmaciones positivas, visualizar metas o simplemente agradecer y meditar. En redes sociales, el hashtag #1111 se vuelve tendencia cada año, acompañado de frases como “manifestá lo que querés” o “el universo te escucha”.

Aunque no existen fundamentos científicos que respalden la idea de un “portal energético”, el fenómeno se consolida como una expresión moderna de espiritualidad cotidiana. En tiempos de búsqueda de equilibrio emocional y conexión interior, el 11/11 funciona como una pausa simbólica para poner intención en los pensamientos y recordar el poder de la mente y la palabra.

Los principales rituales en el 11/11

Escribir los deseos

Anotar en un papel aquello que se quiere manifestar de manera clara, positiva y en tiempo presente, y guardarlo o quemarlo como símbolo de entrega al universo.

Meditar o visualizar

Tomarse unos minutos para respirar profundamente, imaginar las metas cumplidas y conectar con la sensación de gratitud como si ya fueran realidad.

Agradecer

Hacer una lista de motivos de agradecimiento ayuda a elevar la energía y atraer nuevas experiencias positivas.

Repetir afirmaciones

Frases como “Estoy preparada para recibir lo mejor” o “Confío en el proceso del universo” son usadas como mantras de alineación.

Encender una vela blanca

Representa claridad y pureza de intención. Se suele acompañar con música tranquila o aromaterapia.

NA