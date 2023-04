Horóscopo de hoy, domingo 23 de abril de 2023: predicciones para el amor, el trabajo y la salud

Bienestar: Tus energías pueden estar flaqueando debido a recuerdos de épocas pasadas que no fueron las mejores. Deja pasar este momento y actúa con decisión.

Amor: No te equivoques, un impulso de momento puede poner en riesgo esa amistad de toda la vida. Familiares te respaldan al máximo.

Bienestar: No esperes que los demás te proporcionen las respuestas. Participa en los eventos de bienestar en tu vecindario, sé más solidario y respetuoso.

Bienestar: Si cometiste errores, no olvides que eres humano y que tienes la oportunidad de aprender de ellos. Recapacita y aléjate del enojo.

Bienestar: Lo mejor es reconciliarse a tiempo con la gente que quieres y deseas tener a tu lado, arrastrar conflictos no tiene sentido.

Hoy: Buscarás la estabilidad familiar, puedes asumir responsabilidades por uno de tus padres. Cuida de no invertir roles.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas. Pero no descuides a los tuyos.

Amor: Una pareja implica dos personas. No quieras ser siempre tú el que toma las decisiones, deja de lado tu actitud egoísta.

Riqueza: No veas a los demás como potenciales enemigos. Es verdad que la competencia es feroz, pero no tanto como tú te la imaginas.

Bienestar: No ignores tus esfuerzos y dedicación. Eres merecedor de todo lo que has obtenido con trabajo, no importa lo que digan los demás.