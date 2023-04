Horóscopo de hoy, domingo 30 de abril de 2023: predicciones para el amor, el trabajo y la salud

Bienestar: No comas cosas de dudoso origen e higiene en la calle porque en estos días podrías enfermarte del estómago.

Bienestar: Es tiempo de hacer algo nuevo. No límites tu creatividad y expone todas aquellas ideas que tienes en mente. Tienes energía, así que ponte en acción.

Riqueza: Eres práctico, concreto. Sé muy cuidadoso con el dinero ajeno y con el propio porque después no habrá vuelta atrás.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Asesórate con gente idónea antes de firmar cualquier papel. Lee la letra chica porque allí está la clave de todo. Ten cuidado.

Amor: Lo que tú le das a tu pareja a ella no le alcanza. Es todo lo que puedes brindar, si ella no está conforme, no es tu problema.

Riqueza: Estarás bajo la influencia de personas manipuladoras. No caigas en su trampa y ten cuidado cómo actúas.

Bienestar: Ten cuidado de no caer en la injusticia y culpar de un hecho a alguien que no tiene nada que ver. No te apresures a juzgar.