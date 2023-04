Horóscopo de hoy, jueves 27 de abril de 2023: predicciones para el amor, el trabajo y la salud

Bienestar: No fuerces situaciones ni discutas inútilmente si las cosas no siguen el curso que te habías propuesto. Equilibra lo que sientes y lo que puedes.

Hoy: No es una buena semana para relacionarte con amigos o para trabajar en equipo. Las diferencias se harán notar.

Amor: Lamentablemente, el amor se sumará a tu listado de incordios. Tu pareja no aceptará tu postura infantil y tu concepto del amor.

Bienestar: No te olvides de planificar unas vacaciones, tu salud va a necesitar un alto. Cuidado con los excesos que cometas.

Amor: Amor muy fuerte, manéjalo bien porque de otra forma puede traer serias consecuencias ya que no se perdonarán los errores.

Bienestar: Los poderes intelectuales están en el punto más alto. No te quedes ahí, lleva las cosas un paso más adelante y prueba estudiar algo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Te reunirás con alguien a quien no has visto desde hace tiempo pero que siempre has sentido cercano a ti. Conclusiones útiles.

Amor: El temor y la duda te pueden obstaculizar la verdadera felicidad. Es hora de enfrentar cara a cara tus temores. Entendimiento.

Riqueza: Demoras en negocios y restricciones económicas, sabrás sobrellevarlas con paciencia y alcanzar las metas que te fijaste.

Bienestar: No te desesperes por resolver todo ya, concéntrate en tus actividades, deja que las cosas fluyan naturalmente. Ten paciencia y analiza bien los hechos.