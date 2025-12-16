Traición en puerta para tres signos del zodíaco antes de que finalice 2025: «del entorno cercano»

El cierre de 2025 llega con movimientos astrológicos intensos que, según los astrólogos, pondrán a prueba la confianza y los vínculos personales de algunos signos del zodíaco. Tránsitos tensos de planetas como Marte, Saturno y Plutón activan revelaciones, verdades ocultas y situaciones que pueden sentirse como traiciones o deslealtades.

Lejos de ser un castigo, estas experiencias aparecen como oportunidades para abrir los ojos, cortar lazos tóxicos y cerrar ciclos antes de comenzar un nuevo año.

Los tres signos del Horóscopo que deberán estar atentos a posibles traiciones

Géminis: cuidado con lo que se dice y con quién

Géminis podría enfrentarse a una traición vinculada a comentarios malintencionados, rumores o información mal manejada. Alguien del entorno cercano podría usar una confidencia en su contra, especialmente en el ámbito laboral o social.

Consejo astral: hablá menos de tus planes y observá más las actitudes.

Leo: deslealtad en vínculos de confianza

Para Leo, la alerta aparece en relaciones donde hay afecto y confianza. Puede tratarse de un amigo, socio o incluso una pareja que no cumple promesas o actúa a espaldas. La decepción será fuerte, pero necesaria para redefinir límites.

Consejo astral: no todos celebran tus logros; cuidá tu energía y tu círculo.

Piscis: idealización que se rompe

Piscis podría descubrir que alguien a quien idealizaba no es quien decía ser. La traición llega de manera sutil, pero impacta profundamente en lo emocional. Esta revelación será clave para recuperar poder personal y claridad.

Consejo astral: confiá en tu intuición, incluso cuando duela.

Un cierre de año que revela verdades

Para estos signos, el final de 2025 será un período de limpieza emocional. Las traiciones no llegan para destruir, sino para mostrar qué vínculos ya no vibran en la misma frecuencia.

Aceptar estas verdades permitirá iniciar el nuevo ciclo con mayor fortaleza, claridad y autenticidad.