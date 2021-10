Hoy es el primer juicio contra una líder mapuche de Villa Mascardi

María Nahuel, referente de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, instalada desde 2017 en Villa Mascardi, llega hoy al primer juicio en su contra en la Justicia Federal, por una causa colateral vinculada al expediente original por usurpación.

El juicio que se realizará en la sede del Juzgado Federal de Bariloche, en la calle San Martín, sería por entorpecimiento de indagatoria y agresión en audiencia hacia la fiscal federal Sylvia Little.

El caso se remite al inicio de la causa judicial por presunta usurpación de tierras de Parques Nacionales, en un contexto de indagatoria contra integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, entre los que se encontraba María Nahuel. Por entonces el juez interviniente era el subrogante Gustavo Villanueva y ya había ocurrido el asesinato de Rafael Nahuel, sobrino de la mujer.

María Nahuel fue una de las mujeres detenidas en un intento de desalojo ordenado por Villanueva el 23 de noviembre de 2017, dos días antes de la intervención del grupo Albatros en la que fue asesinado Rafael Nahuel.

Esta mañana la sede del Juzgado Federal de Bariloche se encontraba sin vallas, ni custodia. Foto: Marcelo Martínez

Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas que interviene en el caso y será hoy testigo, explicó a Radio Nacional Bariloche que los abogados defensores habían solicitado en ese momento que no esté presente la fiscal Little y estaba previsto que María Nahuel no declare. Pero ocurrió lo contrario.

“Se le dijeron los cargos, incluyendo toda la situación de Rafita, y en ese clima de tensión, como obviamente iba a suceder, el acto no se desarrolló correctamente y María obviamente se hizo oir en esa audiencia y en qué terminó, en otra causa, criminalizando, diciendo que ella había entorpecido el acto judicial”, dijo Tafferati a la radio pública.

La abogada señaló: “Esta causa, como tantas otras que María viene acumulando, tiene que ver con cuál ha sido el tratamiento que ha tenido la justicia y las fuerzas de seguridad comandadas por la gobernara (Arabela Carreras) en relación al pueblo mapuche en general y en particular con María Nahuel y con su familia la persecución ha sido feroz y permanentemente se le han ido armando causas”.

El juicio será presencial en la sede del juzgado solo para las partes y abogados de la gremial Eduadro Soares y Laura Taffetani están citados como testigos de manera virtual. La acusación la impulsará la secretaria de la fiscalía como subrogante debido a que la fiscal es parte del caso. Los abogados de la Gremial Rosario Fernández y Gustavo Franquet serán los defensores de Nahuel.

La Gremial de Abogados y Abogadas, la Multisectorial contra la Represión Judicial y otras organizaciones, convocaron a manifestarse a partir de las 14 frente al Juzgado Federal de Bariloche, para acompañar a María Nahuel, imputada en esta causa.