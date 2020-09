Hoy vence el plazo para las ofertas por los casinos andinos

Vencerá hoy el plazo para presentar ofertas en la concesión por 20 años de los casinos de Bariloche, El Bolsón y Jacobacci. Hasta las 10, la Lotería recibirá propuestas, con un universo inicial de nueve empresas que retiraron y evaluaron los pliegos.

El gobierno provincial siguió adelante con el proceso, a pesar que un reciente fallo de la Cámara en lo Civil de Viedma abrió un interrogante sobre la unidad de negocio al entender que le “asiste razón” a la concesionaria anterior sobre la propiedad de más de 800 tragamonedas que son ofrecidas por la provincia para la próxima explotación.

Aún la continuidad, las empresas insistieron en consultas y algunas de ellos reiteraron pedidos de postergación, como ya lo habían realizados. Por ejemplo, Slots pidió aplazar el cierre por la dificultad de su presentación física por la cuarentena.

Existieron otros pedidos de postergaciones, pero Lotería siempre ratificó la fecha de hoy para presentar propuestas.

En el período de consultas, Sudatlántica, mandante de “un grupo italiano”, requirió además precisión por la propiedad de las tragamonedas, advertida por las denuncias de Entretenimientos. El organismo estatal ratificó que las máquinas le pertenecen.

Crown –que es la concesionaria de los restantes salas de juego en Río Negro– solicitó distintas aclaraciones, entre ellas, se concentró en el presente conflicto con Entretenimientos por esas máquinas. “Cabe destacar –dice Crown– que la circunstancia de contar o no con las mismas constituyen un hecho determinante para formular la oferta económica”.

Lotería insistió con la titularidad a partir del artículo 57 del contrato que establece que “todos los bienes recibidos y los incorporados por la concesionario” durante la concesión “serán entregados al organismo licitante”.

Las ofertas tienen dos exigencias: un aporte de 4,2 millones de dólares para construir la Terminal de Ómnibus de Bariloche y la ocupación del personal actual, que son 345 empleados. Después, se plantearán las propuestas del canon, con una base del 17% en ruleta, tragamonedas y máquinas electrónicas, y es del 22% en “ juegos de casino On-Line Web”.

Las empresas interesadas inicialmente fueron Crown, Casino Club (sociedad con presencia patogénica y proyectada por Cristóbal López) y Boldt (histórica en Buenos Aires y pertenece a la familia Tabanelli). También retiraron pliegos: Ibisa (en Mendoza, San Juan, Chaco y Chubut); Neogame (en Entre Ríos), Bingo Oasis de Pilar; Slots ( en San Luis, Chaco, y Buenos Aires). Además, retiró un particular, Sergio Paleo, de Mar del Plata, y vinculado con el Casino del Mar (Hermitage).

El "grupo italiano" no participará

Gustavo Costa, de Sudatlántica y “mandante del grupo italiano”, los identifica como “inversores” con “participación en hoteles en Italia, España y Suiza”, y además incluye en el interés al ex embajador Esteban Caselli.

Costa fue titular de la Lotería bonaerense y, desde hace años, “se dedica a marcos regulatorios e inversiones en juego en América Latina”.

Cuenta de sus contactos con el gobierno provincial. “Sólo me junté con (José) Deco (cuando era Secretario General) y luego seguí telefónicamente con (Daniel) Sanguinetti”, explica. “Se hizo una propuesta formal que le pareció bien a la gobernadora (Arabela Carreras) y se avanzó con Entretenimientos para inyectar capital pero esa empresa prefería vender y se planteó la compra. La provincia respondió que se siga adelante” mientras explica esa consulta en que ella es la concedente.

“A principios de agosto, estaba para formalizar la compra, y Entretenimientos nos dicen que no nos pueden vender a nosotros”, aludiendo a pedidos de “un allegado al gobernador emérito. Los inversores quedaron decepcionados y desconcertados, pues no entendían esa desinteligencia entre la mandataria y el ex gobernador Weretilneck. Se intentó comunicaciones con el gobierno, pero no se nos respondió”.

En el proyecto, el casino de Bariloche se “preveía ubicarlo a 15 kilómetros a un predio de 70 hectáreas sobre el lago Moreno, con un hotel de cinco estrellas. Sería para grandes jugadores”.

Ayer, Costa dijo que se había desistido de la participación, a partir de las últimas medidas financieras y el fallo por las tragamonedas. Ya antes había aludido a “peculiaridades” del proceso, desde no avanzar en “el punto de reciprocidad en favor de Crown” o en la contratación directa, que luego entendió con “la posterior ampliación del horizonte de juego de los pliegos”.