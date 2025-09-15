Combustibles en Santa Fe: cuál es el precio de la nafta y el gasoil hoy lunes 15 de septiembre de 2025
Conocé cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de Santa Fe.
Seguir la evolución de los precios de la nafta y el gasoil puede ser un dolor de cabeza para los consumidores a lo largo y ancho del país. Conocé cómo quedaron los valores de los combustibles en las estaciones de servicio de Santa Fe.
Los datos son oficiales de la secretaría de Energía de Nación y corresponden a las estaciones de servicio de YPF de la ciudad.
Combustibles: los precios de la nafta y gasoil en Santa Fe:
Nafta: $1266.00
Nafta Premium: $1454.00
Gasoil: $1277.00
Gasoil Premium: $1414.00
También podés ingresar a nuestro mapa georeferenciado con los precios de las naftas actualizados en todo el país: ACÁ
Comentarios