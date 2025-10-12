Combustibles en Santiago del Estero: cuál es el precio de la nafta y el gasoil hoy domingo 12 de octubre de 2025

Seguir la evolución de los precios de la nafta y el gasoil puede ser un dolor de cabeza para los consumidores a lo largo y ancho del país. Conocé cómo quedaron los valores de los combustibles en las estaciones de servicio de Santiago del Estero.

Los datos son oficiales de la secretaría de Energía de Nación y corresponden a las estaciones de servicio de YPF de la ciudad.

Combustibles: los precios de la nafta y gasoil en Santiago del Estero:

Nafta: $1333.00

Nafta Premium: $1539.00

Gasoil: $1373.00

Gasoil Premium: $1540.00

También podés ingresar a nuestro mapa georeferenciado con los precios de las naftas actualizados en todo el país: ACÁ