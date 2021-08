Ibai Llanos chicaneó a Gustavo López desde París: «No lo hemos visto»

Inesperadamente uno de los protagonistas de la presentación de Lionel Messi en el PSG fue Ibai Llanos. El streamer español la rompió con el vivo que realizó en su cuenta de Twitch desde el Parque de los Príncipes, el estadio del equipo francés.

Ibai fue el primero en tener una nota con Messi y el primero en tener una camiseta autografiada por el crack rosarino.

En ese contexto, el streamer se acordó del periodista Gustavo López, uno de sus detractores. "¿Alguien ha visto a Gustavo López? Gustavo López no está, no lo hemos visto de momento. Es cierto que hemos chequeado varias personalidades y no estaba", disparó Ibai durante la transmisión. El comentario de Ibai revolucionó las redes sociales y transformó al periodista en tendencia en Twitter.

Un saludo para Gustavo Lopez 👋 pic.twitter.com/adPqCysbLA — Ibai Out Of Context (@IbaiOut) August 11, 2021

Gustavo López, meses atrás, se había enojado en su programa de radio porque los jugadores de fútbol se negaban a ser entrevistados por los medios tradicionales pero sí lo hacían con los influencers del momento.